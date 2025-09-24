Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles

El personal policial que desarrolla Control en la Zona Rural - Prevención de Abigeato y Caza Furtiva, informó lo ocurrido en el Distrito Gobernador Costa en el día de ayer martes a las 16:30 horas.

Realizaron la identificación de una camioneta Chevrolet color naranja que se movilizaba sobre Ruta Nacional 40 Km. a la altura Nueva Lubecka.

La camioneta había sido descripta e informada por peones rurales de la zona, como posibles cazadores furtivos.



Tras detener el rorado, se procede a la identificación de su conductor y su concubina, divisando inmediatamente que sobre asiento trasero transporta un arma de fuego tipo carabina.

Ante ello, se solicita que exhiba la documentación del arma que transporta; aludiendo que carece de todo tipo de documentación.

Ante dicha situación y tomando los recaudos necesarios se procede al secuestro del arma de fuego, siendo esta *Carabina Calibre .22 Magnum con Mira Telescópica marca SHILBA 3-9x40 y un total de 55 Cartuchos a bala Calibre 22.



Seguidamente se procede al traslado del conductor del rodado a dependencia policial, en donde se comunica la novedad a Funcionaria Fiscal Dra. Lucia Estuardo quien solicita notificación e imputación del hecho al causante y que posteriormente recupere la libertad ambulatoria.

SL