Miércoles 24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Arranca la temporada de Turismo Primavera 2025 en Los Cipreses

Los Cipreses abre su temporada de turismo con un enfoque en el agroturismo y la sustentabilidad. El intendente de Trevelin, Héctor Ingram y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacaron el compromiso de los prestadores locales.
Con un acto de apertura encabezado por el intendente Héctor Ingram y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, Los Cipreses dio inicio a su temporada de Turismo Primavera 2025. El evento, realizado en el complejo Río al Límite, destacó la propuesta del agroturismo, invitando a los visitantes a disfrutar de la naturaleza y la gastronomía local.

La importancia del agroturismo

Cintia Figueroa subrayó el rol fundamental de los emprendedores locales, a quienes llamó "los verdaderos protagonistas". La secretaria de Turismo enfatizó que el agroturismo no solo es una forma de valorar la producción de la zona, sino también de compartir saberes y ofrecer experiencias auténticas a turistas y residentes. Además, resaltó el compromiso del municipio para acompañar y apoyar estas iniciativas.

 

Figueroa también anunció la puesta en marcha de una oficina de informes turísticos en Los Cipreses, un servicio que calificó como la puerta de entrada para los visitantes que llegan desde Chile.

 

Apuesta por el desarrollo sostenible

Por su parte, Mónica Araneda, en representación del grupo de Agroturismo de Los Cipreses, se refirió al trabajo colaborativo que realizan para fomentar un desarrollo sostenible con fuertes inversiones familiares. Resaltó que el objetivo es que la experiencia turística en la zona "deje huellas" y se mantenga en línea con los criterios de sustentabilidad que el grupo promueve hace una década.

 

Araneda también aprovechó la ocasión para aclarar la polémica sobre el uso de caballos en las actividades turísticas, asegurando que se adhieren a los criterios de bienestar animal. Remarcó que el vínculo con los animales es parte de su identidad como familias rurales y que los visitantes valoran esta conexión.

 

Autoridades presentes

El evento contó con la participación de concejales, secretarios, directores municipales y representantes del sector turístico, lo que demuestra el apoyo institucional a la propuesta.

 

 

 

E.B.W.

 

