17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba

El hecho ocurrió en una panadería de la ciudad, donde los efectivos policiales asistieron rápidamente a una niña de un año que no podía respirar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La rápida intervención de efectivos de la Policía del Chubut logró salvar la vida de una bebé de un año que no podía respirar. El dramático hecho ocurrió el martes por la noche en una panadería de la ciudad, y terminó con un final alentador gracias a las maniobras de reanimación que los oficiales realizaron durante el traslado al hospital.

 

 

Según el reporte oficial de la Policía, alrededor de las 21:00 horas, el Centro de Monitoreo alertó sobre una bebé con las vías aéreas obstruidas. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la gravedad de la situación. Ante la falta de una ambulancia, el segundo jefe de la Comisaría Segunda, junto con el oficial de servicio y el chofer, decidieron trasladar urgentemente a la pequeña al Hospital Zonal de Esquel.

 

 

Durante el trayecto, los policías no dejaron de realizar las maniobras de reanimación. Al llegar al nosocomio, la bebé reaccionó y soltó un llanto, momento en el que fue entregada al personal médico para su estabilización. La niña quedó bajo observación y se encuentra fuera de peligro.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
2
 Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba
3
 Triple crimen en La Matanza: La DDI encuentra tres cuerpos en casa de Florencio Varela
4
 La UNPSJB revive un clásico: La épica Bajada de Canoas vuelve en 2025 con apoyo institucional
5
 Transitaba con una carabina magnum mira telescópica, sin papeles
1
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
2
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
5
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -