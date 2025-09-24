Milagro en Esquel: la Policía salva la vida de una bebé que se ahogaba

La rápida intervención de efectivos de la Policía del Chubut logró salvar la vida de una bebé de un año que no podía respirar. El dramático hecho ocurrió el martes por la noche en una panadería de la ciudad, y terminó con un final alentador gracias a las maniobras de reanimación que los oficiales realizaron durante el traslado al hospital.

Según el reporte oficial de la Policía, alrededor de las 21:00 horas, el Centro de Monitoreo alertó sobre una bebé con las vías aéreas obstruidas. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la gravedad de la situación. Ante la falta de una ambulancia, el segundo jefe de la Comisaría Segunda, junto con el oficial de servicio y el chofer, decidieron trasladar urgentemente a la pequeña al Hospital Zonal de Esquel.

Durante el trayecto, los policías no dejaron de realizar las maniobras de reanimación. Al llegar al nosocomio, la bebé reaccionó y soltó un llanto, momento en el que fue entregada al personal médico para su estabilización. La niña quedó bajo observación y se encuentra fuera de peligro.

