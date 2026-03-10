Convocan a docentes para la Orquesta Municipal Pu Pichikeche

La Municipalidad de Esquel, a través del área de Cultura, abrió la convocatoria docente para integrar el equipo de formación de la Orquesta Municipal Pu Pichikeche durante el ciclo 2026.

La inscripción estará abierta del 10 al 14 de marzo y está destinada a cubrir dos espacios de formación musical dentro del proyecto educativo y cultural que impulsa el municipio.

Los cargos a cubrir son: Lenguaje Musical, 12 horas cátedra, y Enseñanza de Acordeón (piano y diatónica), 12 horas cátedra.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción, al cual se accede escaneando el código QR publicado en la convocatoria oficial.

La Orquesta Municipal Pu Pichikeche es un espacio de formación artística que promueve el aprendizaje musical y la participación cultural de niños y jóvenes de la comunidad, fortaleciendo además la identidad cultural local.

Desde la organización destacaron la importancia de sumar docentes que acompañen el crecimiento del proyecto y contribuyan a la formación musical de las nuevas generaciones.