Evacuación preventiva en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia por un objeto sospechoso

El hallazgo de una caja abandonada obligó a activar un operativo de seguridad que interrumpió el embarque de un vuelo a Buenos Aires. Tras las verificaciones, se determinó que no había peligro y la actividad se normalizó.
Por Redacción Red43

Un operativo de seguridad interrumpió este lunes por la noche la actividad en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia, cuando se detectó un objeto sospechoso dentro de las instalaciones durante el embarque de un vuelo con destino a Buenos Aires.

 

La situación se produjo en momentos en que parte de los pasajeros ya se encontraba dentro del avión y otros aguardaban para abordar, lo que obligó a suspender el procedimiento y activar los protocolos preventivos de seguridad.

 

Ante la alerta, el aeropuerto fue evacuado de manera preventiva y se desplegó un operativo con la participación de efectivos policiales de distintas fuerzas y personal de Bomberos.

 

El procedimiento generó demoras en el vuelo programado hacia la ciudad de Buenos Aires y provocó incertidumbre entre quienes se encontraban en el lugar.

 

Tras la intervención de las autoridades y la revisión del objeto, se constató que se trataba de una caja que contenía pequeñas piedras. Según se indicó, habría sido abandonada por un pasajero que no pudo subirla al avión.

 

Una vez descartado cualquier riesgo, la actividad en el aeropuerto se normalizó y el vuelo finalmente partió hacia Buenos Aires, aunque con retrasos.

 

Hasta el momento no se difundió una confirmación oficial detallada sobre el episodio, aunque trascendió que el operativo se realizó de manera preventiva para descartar cualquier peligro.

 

 

 

R.G.

 

