Invitan a descubrir la naturaleza de Laguna La Zeta con una salida guiada por la reserva

El Municipio de Esquel invitó a la comunidad a participar de una salida de interpretación de la naturaleza en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, una propuesta orientada a conocer y valorar uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo, de 10:00 a 13:00 hs, y consistirá en un recorrido por los senderos de la reserva, donde los participantes podrán aprender sobre la biodiversidad del área y los distintos ambientes que forman parte del ecosistema local.

La iniciativa busca acercar a vecinos y visitantes al entorno natural de la laguna, promoviendo el conocimiento y la valoración de sus recursos ambientales.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro con la naturaleza y a fortalecer la conciencia sobre la importancia de preservar este tipo de áreas protegidas dentro del ejido urbano de Esquel.

R.G.