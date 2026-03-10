21°
Martes 10 de Marzo de 2026
Invitan a descubrir la naturaleza de Laguna La Zeta con una salida guiada por la reserva

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo por la mañana y propone recorrer los senderos del área protegida para conocer su biodiversidad y los valores ambientales del lugar.
El Municipio de Esquel invitó a la comunidad a participar de una salida de interpretación de la naturaleza en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, una propuesta orientada a conocer y valorar uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

 

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo, de 10:00 a 13:00 hs, y consistirá en un recorrido por los senderos de la reserva, donde los participantes podrán aprender sobre la biodiversidad del área y los distintos ambientes que forman parte del ecosistema local.

 

 

 

La iniciativa busca acercar a vecinos y visitantes al entorno natural de la laguna, promoviendo el conocimiento y la valoración de sus recursos ambientales.

 

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro con la naturaleza y a fortalecer la conciencia sobre la importancia de preservar este tipo de áreas protegidas dentro del ejido urbano de Esquel.

 

 

 

