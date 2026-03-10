La Legislatura distingue a seis mujeres chubutenses por su trayectoria y aporte social

La Legislatura del Chubut realizará el miércoles, 11 de marzo, un acto de reconocimiento a mujeres chubutenses destacadas en distintos ámbitos. El acto, que contará con las presencias de las homenajeadas y del vicegobernador Gustavo Menna, se llevará adelante a las 12 horas en el Auditorio “Dr. Atilio Oscar Viglione”. Será transmitido en vivo por las cuentas de YouTube y Facebook de la Legislatura.



En el contexto del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el último domingo, las mujeres que recibirán el reconocimiento son Tamara Rubilar (Puerto Madryn), Mirta Antón (Trelew), Soledad Matthysse (Trelew), Graciela Hernández (Comodoro), María Elena Arce (Comodoro) y Paula Gonzalo (Gobernador Costa).



Tamara Rubilar es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos y fundadora de la empresa de base tecnológica Erisea S.A. Su proyecto transforma recursos marinos, como las huevas de erizo de mar, en productos de alto valor agregado mediante procesos biotecnológicos sustentables. Y produce suplementos dietarios basados en antioxidantes marinos aprobados por la ANMAT.

Su trabajo en biotecnología marina tuvo reconocimiento internacional. En el programa Women in Ocean Food Latin America & Caribbean fue distinguida como líder del proyecto “Más invertible” de América Latina y el Caribe. Además, fue ganadora del concurso Emprendimiento Argentino 2025 en la categoría Crecimiento y Expansión.





es la iniciadora del Perchero Solidario, proyecto que dio origen a la Feria Solidaria Trelew. Ha dedicado gran parte de su vida a la ayuda social. En 2015, junto a un pequeño grupo de voluntarias, comenzó a reunir donaciones de ropa y objetos que luego se ofrecían en ferias solidarias para recaudar fondos destinados a personas necesitadas. Hoy la organización tiene más de 40 colaboradores y un espacio de más de 600 metros cuadrados.Entre sus acciones se destacan la despensa solidaria, la asistencia a estudiantes del interior, talleres educativos, ayuda a protectoras de animales y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad. Además, la organización es embajadora en Chubut del Hospital Garrahan., boxeadora profesional, logró consagrarse campeona mundial unificada, obteniendo el título de la Asociación Mundial de Boxeo entre 2013 y 2016 y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo entre 2015 y 2016.Hace pocos días, a los 45 años, se consagró en EE.UU. como campeona mundial interina súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo al ganarle por abandono en el octavo round a Samantha Worthington.De familia de boxeadores -su padre es Mario y sus hermanos, Lucas y Walter-, Soledad se consolidó como una de las figuras destacadas del boxeo femenino argentino, llevando el nombre de la Patagonia y del Chubut a los principales escenarios del boxeo internacional.es la directora del Centro de Estudios Médicos Penta, con sede en Comodoro Rivadavia. Con más de 30 años de trayectoria, es líder en la Patagonia como centro de diagnóstico médico.Fundado por Hernández y el doctor Jorge Brugna, fue la primera institución en contar con un tomógrafo en la Patagonia Austral. Hoy el centro médico emplea a 133 personas, de las cuales 105 son mujeres.es profesora en Ciencias Naturales, magíster en Impactos Territoriales de la Globalización y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Durante 36 años se desempeñó como docente e investigadora en la universidad, dedicada al estudio de las plantas nativas de la Patagonia, la ecología y la conservación.También participó en el plan de manejo del Bosque Petrificado de Sarmiento y en los estudios para la creación del área protegida Rocas Coloradas. Es autora de numerosas publicaciones científicas y de libros dedicados a la naturaleza patagónica.forma parte de una tercera generación de una ligada al trabajo rural. Su historia está unida al establecimiento “El Chalet”, ubicado en la zona de Gobernador Costa, y dedicado a la producción ovina y bovina.Desde 1993 está al frente de la administración del campo y participa de manera activa en cada una de las tareas diarias de la producción.A fines de la década de 1990 se incorporó a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Esquel. Y luego hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la entidad.M.G