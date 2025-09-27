13°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Septiembre de 2025
27 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Alerta en Esquel: sábado de frío, viento y alta probabilidad de lluvias y lloviznas

Entérate del clima segun el servicio meteorológico naciónal 
Por Redacción Red43

El fin de semana en Esquel arranca con un clima invernal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy sábado 27 de septiembre, una jornada fría, ventosa y con una alta probabilidad de precipitaciones.

 

Se espera que la temperatura máxima alcance apenas los 13 °C, con mínimas que oscilarán entre los 2 °C y 5 °C.

 

Detalles del pronóstico

 

El cielo estará predominantemente nublado durante el sábado. La probabilidad de lluvias y lloviznas ocasionales es alta (entre 60% y 90%), concentrándose principalmente en horas de la tarde.

 

El viento será un factor constante. Se prevén ráfagas moderadas a fuertes que soplarán desde el sector Noroeste (NO).

 

 

F.P

 

