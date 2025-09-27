Alerta en Esquel: sábado de frío, viento y alta probabilidad de lluvias y lloviznas

El fin de semana en Esquel arranca con un clima invernal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy sábado 27 de septiembre, una jornada fría, ventosa y con una alta probabilidad de precipitaciones.

Se espera que la temperatura máxima alcance apenas los 13 °C, con mínimas que oscilarán entre los 2 °C y 5 °C.

Detalles del pronóstico

El cielo estará predominantemente nublado durante el sábado. La probabilidad de lluvias y lloviznas ocasionales es alta (entre 60% y 90%), concentrándose principalmente en horas de la tarde.

El viento será un factor constante. Se prevén ráfagas moderadas a fuertes que soplarán desde el sector Noroeste (NO).

F.P