27 de Septiembre de 2025
Alerta en Esquel: sábado de frío, viento y alta probabilidad de lluvias y lloviznas
El fin de semana en Esquel arranca con un clima invernal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy sábado 27 de septiembre, una jornada fría, ventosa y con una alta probabilidad de precipitaciones.
Se espera que la temperatura máxima alcance apenas los 13 °C, con mínimas que oscilarán entre los 2 °C y 5 °C.
Detalles del pronóstico
El cielo estará predominantemente nublado durante el sábado. La probabilidad de lluvias y lloviznas ocasionales es alta (entre 60% y 90%), concentrándose principalmente en horas de la tarde.
El viento será un factor constante. Se prevén ráfagas moderadas a fuertes que soplarán desde el sector Noroeste (NO).
F.P
