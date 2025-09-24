Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Gobierno del Chubut, emitió una alerta amarilla por vientos para mañana, jueves 25 de septiembre. La medida tiene como objetivo advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas que se esperan en distintas zonas de la provincia.

El alerta rige para las siguientes zonas:

Biedma

Este de Telsen

Este de Mártires

Gaiman

Rawson

Meseta de Florentino Ameghino

Costa de Florentino Ameghino

Costa de Escalante

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que los vientos soplarán desde el norte o noreste, con velocidades sostenidas que podrían generar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.