Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves

24 de Septiembre de 2025
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Gobierno del Chubut, emitió una alerta amarilla por vientos para mañana, jueves 25 de septiembre. La medida tiene como objetivo advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas que se esperan en distintas zonas de la provincia.
El alerta rige para las siguientes zonas:
-
Biedma
-
Este de Telsen
-
Este de Mártires
-
Gaiman
-
Rawson
-
Meseta de Florentino Ameghino
-
Costa de Florentino Ameghino
-
Costa de Escalante
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que los vientos soplarán desde el norte o noreste, con velocidades sostenidas que podrían generar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
