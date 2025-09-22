Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día

El Centro de Salud del barrio Bella Vista conmemoró el Día de la Sanidad, que se celebró el pasado sábado. Ariel Martínez, licenciado en enfermería del centro, destacó que la fecha, que se incluyó recientemente como día no laborable, tiene sus orígenes en la creación del sindicato ATSA, que representa al personal de salud del ámbito privado.

Martínez aprovechó la oportunidad para saludar a sus colegas tanto del sector público, como los del hospital y el centro de rehabilitación, como del sector privado, en el que muchos de ellos han trabajado.

El enfermero destacó el trabajo en equipo y el compañerismo que existe entre todos, ya que el personal del centro de salud está conformado por enfermeros, administrativos y trabajadores de la salud que laboran en el terreno.

F.P