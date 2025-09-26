13°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Septiembre de 2025
Esquel
26 de Septiembre de 2025
Raposeiras: "Nuestra función es controlar"

Durante su hora de preferencia, el concejal afirmó que el cuerpo debe controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas. 
El concejal Fernando González Raposeiras hizo uso de su hora de preferencia en la décima segunda sesión ordinaria. 

 

Comenzó su intervención asegurando: "Con respecto al archivo, todavía no hemos sido notificados. Cuando seamos notificados veremos cuáles son los considerandos y los motivos, y en función de eso veremos cómo procedemos".

 

Por otra parte, se refirió a las diferentes ordenanzas que se han propuesto en el Concejo Deliberante y brindó su punto de vista de cada una de ellas.

 

"Nosotros somos parte de ese incumplimiento como Concejo Deliberante. Nosotros no tenemos solamente que acompañar, nuestra función es controlar y es lo que vamos a seguir haciendo", concluyó. 

 

 

