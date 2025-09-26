Raposeiras: "Nuestra función es controlar"

26 de Septiembre de 2025
El concejal Fernando González Raposeiras hizo uso de su hora de preferencia en la décima segunda sesión ordinaria.
Comenzó su intervención asegurando: "Con respecto al archivo, todavía no hemos sido notificados. Cuando seamos notificados veremos cuáles son los considerandos y los motivos, y en función de eso veremos cómo procedemos".
Por otra parte, se refirió a las diferentes ordenanzas que se han propuesto en el Concejo Deliberante y brindó su punto de vista de cada una de ellas.
"Nosotros somos parte de ese incumplimiento como Concejo Deliberante. Nosotros no tenemos solamente que acompañar, nuestra función es controlar y es lo que vamos a seguir haciendo", concluyó.
R.G.
