26 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Unión Personal reanuda sus servicios en Esquel

La obra social se reactiva tras meses de interrupción y falta de respuesta a los afiliados. Los detalles.
Por Redacción Red43

El Circulo Médico del Oeste del Chubut informa que en el día de hoy 26 de septiembre se restableció el servicio a la obra social UNIÓN PERSONAL en todos sus planes: PMO, PMI, MONOTRIBUTO, SERVICIO DOMÉSTICO, CLASSIC y ACCORD.

 

Es importante saber que las autorizaciones de consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas las debe gestionar únicamente el afiliado a través de la aplicación de VISITAR SRL, cualquiera sea su plan. Las mismas tienen una validez de 30 días.

 

A la consulta debe asistir si o si con la autorización emitida a través de la app. Sin la misma no podrá ser atendido por los profesionales de la salud.

 

En el caso de abonar co seguro, el mismo aparecerá en la aplicación y se deberá pagar a través de la misma directamente a VISITAR SRL.

 

EN NINGÚN CASO DEBE ABONARLE PLUS/COSEGURO AL MEDICO.

 

Ante cualquier duda, por favor contactarse con el CIMOCH.

 

SL

 

