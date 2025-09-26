Unión Personal reanuda sus servicios en Esquel

El Circulo Médico del Oeste del Chubut informa que en el día de hoy 26 de septiembre se restableció el servicio a la obra social UNIÓN PERSONAL en todos sus planes: PMO, PMI, MONOTRIBUTO, SERVICIO DOMÉSTICO, CLASSIC y ACCORD.

Es importante saber que las autorizaciones de consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas las debe gestionar únicamente el afiliado a través de la aplicación de VISITAR SRL, cualquiera sea su plan. Las mismas tienen una validez de 30 días.

A la consulta debe asistir si o si con la autorización emitida a través de la app. Sin la misma no podrá ser atendido por los profesionales de la salud.

En el caso de abonar co seguro, el mismo aparecerá en la aplicación y se deberá pagar a través de la misma directamente a VISITAR SRL.

EN NINGÚN CASO DEBE ABONARLE PLUS/COSEGURO AL MEDICO.

Ante cualquier duda, por favor contactarse con el CIMOCH.

