Next: la justicia desestimó las infracciones en la instalación de fibra óptica

En el día de hoy viernes 26 de septiembre, representantes de la empresa prestadora de internet NEXT recibieron de parte de la justicia, la desestimación de las infracciones que impidieron su trabajo en la instalación de fibra óptica para la ciudad de Esquel.



El caso, que lleva varias semanas e implicó incluso la retención de una de las camionetas de trabajo, da hoy un paso adelante en ser resuelto: “Hoy para nosotros es un día de alivio. No voy a decir alegría, porque el día de alegría será cuando podamos realmente brindar el servicio. Hoy para nosotros es un día de alivio porque la jueza, mediante el fallo, acaba de desestimar las actas de infracción y ordenó el levantamiento de la suspensión. Así que este documento lo que hace es certificar que nosotros venimos haciendo las cosas bien”.



La empresa volvió a remarcar que los papeles requeridos desde lo legal para realizar este trabajo, estuvieron presentados: “Una jueza no va a fallar a favor de alguien que hace las cosas mal. El trámite ya lo presentamos hace dos años. Teníamos todo sellado, todo visado, estaba lo que hay y resulta que cuando vamos a empezar a tirar fibra, contratamos personal, formamos gente, estamos capacitando jóvenes, somos la primera empresa en contratar mujeres para el tendido de fibra. Nos encontramos con que se perdió mágicamente, el expediente”.



Desde Next remarcaron que la vía legal es la prioridad para la resolución, y que es lo que buscan como empresa: “Por supuesto, estamos de acuerdo con las regulaciones, quiero dejar claro esto, estamos de acuerdo con las regulaciones, estamos de acuerdo con la sana competencia. Nosotros no queremos ser los únicos proveedores”.



El día lunes, explicaron que volverán a acercarse al Municipio para concluir con los pasos necesarios para trabajar: “Todos nosotros deberíamos estar a favor de la competencia, pero la competencia te hace levantarte a la mañana y estar activo. Como queremos seguir colaborando y no elevar en escala este conflicto, vamos a ir el lunes al municipio”.

El acta:



SL