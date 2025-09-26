Terror en Esquel: se estrena "El Conjuro 4: Últimos Ritos"

Los fanáticos del terror ya pueden asegurar su butaca para la nueva entrega del universo de The Conjuring. "El Conjuro 4: Últimos Ritos" llega a la cartelera de cine de Esquel este fin de semana, prometiendo ser el caso "más oscuro hasta la fecha" de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.
La película, clasificada como SAM13 (mayores de 13 años) y con una duración de 135 minutos, se inspira en hechos reales y centra su trama en la familia Smurl, que comienza a experimentar sucesos sobrenaturales en su hogar tras la aparición de un misterioso espejo.
Días y horarios de las funciones
Las entradas tienen un valor de $6000 para 2D y $7000 para 3D (aunque todas las funciones anunciadas son en 2D).
Aquí el cronograma para el fin de semana y principios de la próxima semana:
|Día
|Hora
|Formato
|Viernes 26
|18:00 hs
|2D Castellano
|Sábado 27
|18:00 hs
|2D Castellano
|Domingo 28
|21:00 hs
|2D Subtitulada
|Lunes 29
|21:00 hs
|2D Castellano
|Martes 30
|21:00 hs
|2D Castellano
F.P