Terror en Esquel: se estrena "El Conjuro 4: Últimos Ritos"

Los fanáticos del terror ya pueden asegurar su butaca para la nueva entrega del universo de The Conjuring. "El Conjuro 4: Últimos Ritos" llega a la cartelera de cine de Esquel este fin de semana, prometiendo ser el caso "más oscuro hasta la fecha" de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

La película, clasificada como SAM13 (mayores de 13 años) y con una duración de 135 minutos, se inspira en hechos reales y centra su trama en la familia Smurl, que comienza a experimentar sucesos sobrenaturales en su hogar tras la aparición de un misterioso espejo.

Días y horarios de las funciones

Las entradas tienen un valor de $6000 para 2D y $7000 para 3D (aunque todas las funciones anunciadas son en 2D).

Aquí el cronograma para el fin de semana y principios de la próxima semana:

Día Hora Formato Viernes 26 18:00 hs 2D Castellano Sábado 27 18:00 hs 2D Castellano Domingo 28 21:00 hs 2D Subtitulada Lunes 29 21:00 hs 2D Castellano Martes 30 21:00 hs 2D Castellano

F.P