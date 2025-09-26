10°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Terror en Esquel: se estrena "El Conjuro 4: Últimos Ritos"

El nuevo caso de Ed y Lorraine Warren, inspirado en la historia real de la familia Smurl, ya tiene funciones confirmadas para este fin de semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los fanáticos del terror ya pueden asegurar su butaca para la nueva entrega del universo de The Conjuring. "El Conjuro 4: Últimos Ritos" llega a la cartelera de cine de Esquel este fin de semana, prometiendo ser el caso "más oscuro hasta la fecha" de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

 

 

La película, clasificada como SAM13 (mayores de 13 años) y con una duración de 135 minutos, se inspira en hechos reales y centra su trama en la familia Smurl, que comienza a experimentar sucesos sobrenaturales en su hogar tras la aparición de un misterioso espejo.

 

 

Días y horarios de las funciones

 

Las entradas tienen un valor de $6000 para 2D y $7000 para 3D (aunque todas las funciones anunciadas son en 2D).

 

 

Aquí el cronograma para el fin de semana y principios de la próxima semana:

 

 

Día Hora Formato
Viernes 26 18:00 hs 2D Castellano
Sábado 27 18:00 hs 2D Castellano
Domingo 28 21:00 hs 2D Subtitulada
Lunes 29 21:00 hs 2D Castellano
Martes 30 21:00 hs 2D Castellano

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juan Ramón Sepúlveda QEPD
2
 Next: la justicia desestimó las infracciones en la instalación de fibra óptica
3
 Sonia Emma Eggman QEPD
4
 Abuso sexual en Lago Puelo: redujeron la pena a un condenado
5
 Un emprendimiento único: caballos Barock Pinto y turismo ecuestre en Trevelin
1
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
2
 Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles
3
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
4
 Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino
5
 El municipio firmó un convenio para la limpieza del arroyo Esquel 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -