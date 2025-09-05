Músicos Independientes de Esquel se presentan en Blest

Este sábado a las 23 horas, MIDE (Músicos Independientes de Esquel), se presentará en Blest para compartir su pasión por la música. Más que una banda, MIDE es una escuela y un espacio de encuentro, una "alternativa que nos permita trascender las miserias de este mundo", como la describe Martín Verduga, músico y profesor que lidera el proyecto.

La base de la banda son unos 12 integrantes fijos, pero el grupo total asciende a 15 o 20 personas que van rotando los instrumentos y las voces. Son músicos adultos que se juntan con un solo objetivo: aprender y disfrutar. Según nos comenta Raúl Bobbio, quien nos compartió la información, la clave está en el buen ensayo y la excelente relación entre sus miembros.

En su repertorio, MIDE ofrece una propuesta original con versiones de rock nacional e internacional de artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Sting y Pink Floyd, entre otros, además de interpretar temas propios. No se trata de covers, sino de versiones con su propio estilo y arreglos, incluyendo piezas instrumentales. Su música es un intento de "amalgamar diversas alternativas musicales" para, simplemente, pasarla bien.

No te pierdas este sábado la oportunidad de disfrutar de una propuesta musical única y auténtica de la mano de MIDE, en Blest a las 23 horas.

E.B.W.