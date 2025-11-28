La Legislatura de Chubut prorroga la emergencia de anestesistas y terapia pediátrica de Trelew

La Legislatura del Chubut en la sesión de este jueves que encabezó el vicegobernador y presidente de la casa, Gustavo Menna, prorrogó la emergencia de los servicios de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Trelew y de los efectores de Anestesiología en el sistema de salud pública, desde el 1° de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre.



Las medidas resguardan la cobertura de dichos servicios para garantizar las prestaciones médicas. En el Hospital de Trelew la emergencia de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos establece que las renuncias presentadas por los profesionales quedan suspendidas hasta tanto sean asignados sus reemplazos.



La diputada de Despierta Chubut, Sandra Willatowski, expuso que esta emergencia “se presenta como una herramienta para asegurar la disponibilidad de los profesionales en la provincia de Chubut, evitar el cierre de camas críticas y preservar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Trelew”.



La emergencia del servicio de Anestesistas, en tanto, garantiza la cobertura en todos los centros de salud de la provincia. Así las renuncias de los anestesistas quedan supeditadas a que les asignen un reemplazo, y ninguno de ellos podrá negarse a cumplir con las exigencias y las necesidades de su servicio.



El diputado de Despierta Chubut, Sixto Bermejo, justificó que esta emergencia está pensada para aquellas personas que utilizan el sistema de salud pública y “la Provincia tiene que asegurar la prestación de ese servicio en los hospitales”.



Convenio con YPF

Por otro lado, la Legislatura aprobó una adenda al convenio marco “YPF RUTA” firmado entre la Provincia del Chubut e YPF, el cual garantiza la provisión de combustible a la flota de vehículos que se utilizan para las tareas que lleva adelante el estado.

La iniciativa salió aprobada con los votos del oficialismo y Primero Chubut-CET, mientras que Arriba Chubut, el Frente de Izquierda y el Pich se pronunciaron en contra. No estuvo presente en la sesión el diputado de Familia Chubutense, Daniel Casal.

La adenda modifica el artículo 7 por la cual, en caso de falta de pago, la Provincia del Chubut responderá a YPF con fondos de coparticipación federal. El diputado Gustavo González, de Despierta Chubut, expuso que este convenio “no compromete a la Provincia, ni la hipoteca ni regala absolutamente nada”.



“Es un convenio que existe hace ya muchos años para que el Estado no se quede sin combustible; si alguien considera no acompañar simplemente que explique cómo van a mover las ambulancias, cómo van a mandar la maquinaria vial a abrir caminos, o cómo van a garantizar el agua o la energía sin el combustible”, sostuvo.



El artículo 7° dice que en el supuesto caso de que la Provincia no cumpliera con sus obligaciones con YPF, el pago del saldo pendiente se efectivizará mediante una cesión en pago de los fondos de coparticipación federal por hasta el importe en pesos que quincenalmente determine y comunique YPF al Banco de la Nación Argentina para la cancelación de los importes de las facturas emitidas.



“Lo que hacemos con estos recursos es darle previsibilidad al Estado, le damos seguridad jurídica al convenio, y evitamos que YPF corte la cadena de suministros por falta de garantía. Acá no se está inventando nada absolutamente nuevo, simplemente estamos reemplazando una garantía inestable por una estable, previsible, automática, que es la coparticipación federal”, expuso.



Además, González remarcó que “se mantiene el mecanismo del bono de compensación de hidrocarburos, que es el dinero que ya le corresponde a la Provincia por la explotación de los recursos y en el caso de que en un mes no alcanzara, se ajusta simplemente con la coparticipación. Así se pasa de una garantía volátil a una garantía estable; se asegura el pago a YPF sin comprometer otro tipo de recursos; y se garantiza la continuidad de servicios esenciales del estado”.



El presidente de Arriba Chubut, Juan Pais, esgrimió las razones por las cuales la primera minoría opositora decidió no acompañar el proyecto. En líneas generales, expuso que el convenio privilegia los pagos a YPF en detrimento de otras obligaciones que el Estado Provincial tiene que atender.



“No importa si tenés obligaciones con médicos, servicios esenciales del Estado que cubrir. Y si además no tenés plata te voy a cobrar una tasa de interés y también la voy a meter en otro formulario de estos para cobrarte”, cuestionó.

Además, Pais objetó que existe un aumento en la tasa de interés que fija el acuerdo. “Coincidimos en que hay que honrar las deudas y que hay que pagar por lo que se consume. Pero no tenemos que entregar la dignidad ni someternos a una empresa que lo único que hace es maltratar y destratar a todos los chubutenses”, dijo.



Anticiparse

Por su parte, el diputado de Despierta Chubut, Luis Juncos, le respondió a Juan Horacio Pais que, en todo caso, habrá que preguntarse por qué YPF desconfía de Chubut.

“YPF evidentemente desconfía de la provincia porque en algún momento de la historia la provincia no le habrá pagado. No encuentro tan malo cambiar un ingreso de libre disponibilidad como la regalía a un ingreso de libre disponibilidad como la coparticipación. Y el proceso no es tan distinto al anterior. En vez de descontar automáticamente, presentan una factura cada 15 días en vez de cada 30 días”, sostuvo.

Por último, Juncos advirtió que “si no tenemos ese convenio en vigencia no vamos a tener combustible, no vamos a garantizar la energía de los pueblos del interior; la mayor parte de los acuerdos de combustible tienen que ver con gastos en servicios públicos. Estamos anticipándonos a algo que va a suceder, no hay dudas”.



Acuerdos legislativos

Por último, la Legislatura aprobó los pliegos de Diego Eduardo Ferreyra como juez de la Cámara de Apelaciones en la Civil, Comercial y Laboral de Trelew; Javier Ángel Allende como juez de Cámara Penal de Puerto Madryn; Luciana Paula Capone como defensora pública penal de Puerto Madryn; Helena Casiana Castillo como jueza de ejecución de Puerto Madryn; Facundo Estanislao Oribones como fiscal general de Comodoro Rivadavia; Mauro Emmanuel Soza como juez penal de Sarmiento; y María Victoria Tapia como jueza laboral de Trelew.



T.B