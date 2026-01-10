23°
10 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Operativo sanitario en Los Alerces: Médicos y enfermeros asisten a los combatientes

La jefa de Enfermería del Hospital Zonal de Esquel, Verónica Jaramillo, encabeza un equipo de profesionales que brinda asistencia integral a los brigadistas.
En un esfuerzo por garantizar la integridad física de quienes combaten el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, el Hospital Zonal de Esquel ha desplegado un equipo especializado de profesionales. Bajo la coordinación de la jefa de Enfermería, Verónica Jaramillo, médicos y enfermeros se hicieron presentes en el área operativa para brindar asistencia inmediata a los brigadistas tras sus extenuantes jornadas.

 

 

"Es el segundo año consecutivo que lo estamos haciendo. Nos atraviesa no solo como lugareños, sino como profesionales de la salud que nos inquieta y nos importa lo que está pasando", expresó Jaramillo. El equipo se organiza para recibir a los combatientes en el momento de su regreso, abordando situaciones críticas como heridas, traumatismos y afecciones respiratorias.

 

 

Atención integral y personalizada

 

Para el equipo de salud, la tarea va más allá de la emergencia del momento. Jaramillo enfatizó la importancia de no descuidar la "historia de salud" de cada individuo: "Cada uno tiene un historial médico y no queremos descuidar esa parte. Estamos para acompañar y dar continuidad a cualquier situación de salud que ya traigan de base".

 

 

Trabajo articulado con el Hospital de Trevelin

 

La jefa de enfermería destacó la labor que ya se viene realizando en el terreno, informando a la comunidad sobre la infraestructura existente. El Parque Nacional cuenta con un puesto sanitario que depende del Hospital Rural de Trevelin, donde dos enfermeros prestan servicio las 24 horas.

 

 

"Es importante que la gente sepa que hay colegas asentados allí permanentemente", señaló Jaramillo. La función del equipo de Esquel, que cuenta con una ambulancia propia en el lugar, es actuar como soporte de primera respuesta ante cualquier eventualidad, realizando las derivaciones necesarias al puesto sanitario para su posterior gestión.

 

 

El valor de la vocación

 

La presencia del Hospital Zonal en el corazón de la emergencia refuerza la red de contención para los cientos de brigadistas que trabajan en la línea de fuego. Para los profesionales de la salud, esta tarea representa un compromiso ético y humano: "Siempre es un gusto sentirse útil y sumar. Para nosotros esto también es un trabajo, pero lo hacemos con mucho placer", concluyó Jaramillo.

 

 

F.P

 

