Incendio en el PNLA: Refuerzan el combate con helicópteros del Ejército

En el marco del operativo de combate contra el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, los trabajos planificados para este 11 de enero de 2026 se mantienen enfocados bajo una premisa clara: proteger la vida y los bienes de las personas. Para ello, se lleva adelante una estrategia interjurisdiccional en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.

Fuerzas en terreno y coordinación

El operativo, coordinado por el Parque Nacional Los Alerces, cuenta con la participación de 83 combatientes y personal de apoyo proveniente de los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín. Se suman a este esfuerzo la Policía Federal, la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, Bomberos Voluntarios de Trevelin, Esquel y Palena (Chile), además de grupos de pobladores de la Zona Norte.

Asimismo, se incorporan en tareas preventivas 27 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, quienes realizarán labores específicas sobre el cordón “La Momia”, fuera de la jurisdicción nacional. La base de operaciones se encuentra centralizada en el Centro Operativo instalado en Lago Verde, focalizando las acciones en el eje de la Ruta Provincial N° 71, entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia.





Condiciones climáticas y estrategia del día

La jornada se presenta bajo condiciones extremas. Se espera una temperatura máxima de 22°C con una humedad relativa mínima del 35%. En cuanto al viento, se prevén velocidades de 10 a 20 km/h del sector Oeste, con ráfagas mayores a partir del mediodía. Debido a que no hay previsión de precipitaciones, el operativo continuará enfocado en la protección de viviendas, infraestructura turística y estructuras operativas del Parque.

Durante el día, se trabajará intensamente para contener puntos críticos utilizando maquinaria pesada, herramientas manuales y líneas de agua.

Apoyo aéreo y tecnología aplicada

A partir del mediodía, se contará con el apoyo de medios aéreos provistos por la AFE y el Ejército Argentino. Al helicóptero con helibalde y los dos aviones hidrantes que ya operaban, se suma hoy el helicóptero del Ejército Argentino (EA) destinado al traslado de personal, junto a otros dos helicópteros EA equipados con helibalde.

El combate en el campo se complementa con tecnologías de vanguardia:

Monitoreo con drones .

Seguimiento satelital de puntos calientes.

Sistema de domos de vigilancia.

Seguridad vial y servicios al visitante

En cuanto a la logística terrestre, móviles autobombas y cisternas se desplazan por predios rurales, mientras patrullas livianas recorren la Ruta 71 para suprimir focos dispersos. Gendarmería Nacional y la Policía Federal asisten en el control de accesos y la seguridad de los pobladores.

Actualmente, la Ruta 71 se encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. No obstante, en el sector de Portada Centro-Quebrada del León, los servicios turísticos se prestan con normalidad y registran un importante nivel de actividad.

Asistencia a la comunidad

Más allá del combate directo, el operativo mantiene recorridas por las poblaciones para relevar necesidades y poner a disposición asistencia médica y veterinaria, articulando tareas con personal del INTA. Durante la noche, se mantuvieron guardias de resguardo y recorridos preventivos con kits de ataque rápido desde Bahía Rosales hacia la Portada Norte.

Finalmente, cabe destacar que este sábado se realizó una jornada informativa con medios de comunicación en las zonas de Playa El Francés, Punta Mattos y Planta Educativa, para dar a conocer la complejidad del escenario y la estrategia general que se lleva adelante para proteger este Patrimonio Mundial.





