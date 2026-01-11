18°
Esquel, Argentina
Domingo 11 de Enero de 2026
11 de Enero de 2026
Domingo inestable en la Cordillera: Habrá posibilidad de chaparrones y fuertes ráfagas de viento

Durante la madrugada y la mañana, el termómetro oscilará entre los 14°C y 16°C. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones en las primeras horas, permitiendo un comienzo de jornada tranquilo.

 

 

Sin embargo, el panorama cambiará entrada la tarde, momento en que la temperatura alcanzará su máxima de 20°C. Para este periodo, se ha emitido un aviso por la probabilidad de chaparrones aislados, con una chance de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. Quienes tengan planes al aire libre deberán estar atentos al cielo, ya que las lluvias podrían aparecer de forma intermitente, afectando principalmente las actividades en zonas de montaña y lagos.

 

 

Alerta por ráfagas de viento

 

Uno de los factores determinantes del día será la intensidad del viento. Durante gran parte de la jornada, las velocidades se mantendrán constantes entre los 23 y 31 km/h, soplando principalmente desde el Oeste (O) y el Sudoeste (SO).

 

 

No obstante, las autoridades recomiendan extremar la precaución por la potencia de las ráfagas:

 

  • Madrugada: Se registraron o esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

     

  • Noche: Tras un breve respiro vespertino, el viento volverá a cobrar fuerza al final del domingo, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, acompañadas de un leve descenso térmico hasta los 17°C.

     

