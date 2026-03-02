13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales GrescaComisaría Segunda EsquelURE
02 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Tensión en la Comisaría Segunda: riña entre internos dejó un herido de gravedad

La Subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó sobre un violento altercado en el sector de pabellones que derivó en actuaciones judiciales y sanciones disciplinarias internas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la madrugada del domingo, el personal policial de la Comisaría Segunda de Esquel debió intervenir de manera inmediata ante un violento altercado registrado en la zona de pabellones. La Subjefa de la Unidad Regional, Carolina Pauli, confirmó que se produjo una riña entre internos que cumplen condenas en dicha dependencia, lo que obligó a los efectivos a actuar con celeridad para separar a los involucrados y restablecer el orden en el lugar.

 

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los detenidos debió recibir asistencia por parte del personal de salud tras sufrir una fractura en una de sus manos. Debido a la naturaleza de la herida, las autoridades procedieron a elaborar las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones graves, dándose intervención inmediata a la Oficina Judicial por tratarse de personas que se encuentran a disposición de la Justicia.

 

Más allá del proceso judicial que se inicia por el hecho, Pauli remarcó que los internos están sujetos a un régimen de conducta estricto dentro de las dependencias. Por este motivo, el incidente también derivó en el inicio de actuaciones administrativas para aplicar las sanciones disciplinarias que corresponden al marco interno de detención, afectando el registro de comportamiento de los involucrados en el altercado.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Luis Flores QEPD
3
 Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado
4
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
5
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Miquelarena participó de la reasunción a su cargo de Cecilia Goyeneche tras la anulación de su destitución
4
 Enviaba sus fotos a un hombre mayor: la madre que explotaba sexualmente a su hija de 8 años
5
 Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: Quiénes son los acusados y qué se debatirá
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -