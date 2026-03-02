Tensión en la Comisaría Segunda: riña entre internos dejó un herido de gravedad

Durante la madrugada del domingo, el personal policial de la Comisaría Segunda de Esquel debió intervenir de manera inmediata ante un violento altercado registrado en la zona de pabellones. La Subjefa de la Unidad Regional, Carolina Pauli, confirmó que se produjo una riña entre internos que cumplen condenas en dicha dependencia, lo que obligó a los efectivos a actuar con celeridad para separar a los involucrados y restablecer el orden en el lugar.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los detenidos debió recibir asistencia por parte del personal de salud tras sufrir una fractura en una de sus manos. Debido a la naturaleza de la herida, las autoridades procedieron a elaborar las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones graves, dándose intervención inmediata a la Oficina Judicial por tratarse de personas que se encuentran a disposición de la Justicia.

Más allá del proceso judicial que se inicia por el hecho, Pauli remarcó que los internos están sujetos a un régimen de conducta estricto dentro de las dependencias. Por este motivo, el incidente también derivó en el inicio de actuaciones administrativas para aplicar las sanciones disciplinarias que corresponden al marco interno de detención, afectando el registro de comportamiento de los involucrados en el altercado.

E.B.W.