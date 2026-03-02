Tras la emergencia ígnea y dos años de suspensiones, Epuyén celebrará el 32° Encuentro Provincial de Artesanos

La Municipalidad de Epuyén confirmó oficialmente que el 32° Encuentro Provincial de Artesanos se realizará los días 3 y 4 de abril de 2026, consolidando así el regreso del tradicional evento tras dos años de suspensiones y en el contexto de la emergencia ígnea que afectó a la Comarca.

A través de un comunicado, el Municipio llevó tranquilidad a la comunidad y ratificó que Epuyén no solo mantendrá su lugar en la historia del encuentro, sino que además será la sede del cierre protocolar y el corazón de la feria, luego de las etapas previas en Rawson y Rada Tilly.

Desde la organización explicaron que, por razones de logística y calendario, la Subsecretaría de Cultura del Chubut propuso para esta edición un formato inédito de tres sedes, con el objetivo de garantizar que la artesanía chubutense no quedara nuevamente postergada.

Un encuentro que es identidad

El Encuentro Provincial de Artesanos forma parte de la identidad cultural de Epuyén y de toda la provincia del Chubut. En el mensaje oficial, remarcaron que, pese a las dificultades generadas por la emergencia ígnea de enero y las suspensiones anteriores, se trabajó firmemente para sostener el evento en su sede histórica.

“¡No perdimos nuestro encuentro, lo defendimos!”, remarcan desde el Municipio, subrayando el valor simbólico y productivo que tiene la feria para la comunidad.

Qué habrá en el 32° Encuentro Provincial de Artesanos

De acuerdo a la información difundida en los flyers oficiales, el evento contará con feria de artesanos y manualidades, espacios productivos, feria gastronómica y presentaciones artísticas.

La propuesta busca reunir nuevamente a artesanos, productores y artistas de distintos puntos de la provincia.

Con fechas ya confirmadas, Epuyén se prepara para recibir a vecinos y visitantes el 3 y 4 de abril de 2026, en un reencuentro que valora las artesanías y reafirma el lugar del pueblo como referente cultural en la provincia.

