22°
25°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Encuentro Provincial de ArtesanosEpuyen
02 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Tras la emergencia ígnea y dos años de suspensiones, Epuyén celebrará el 32° Encuentro Provincial de Artesanos

Se realizará en abril y marcará el regreso del tradicional encuentro, luego de la emergencia ígnea y un período de suspensiones que puso en duda su continuidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Epuyén confirmó oficialmente que el 32° Encuentro Provincial de Artesanos se realizará los días 3 y 4 de abril de 2026, consolidando así el regreso del tradicional evento tras dos años de suspensiones y en el contexto de la emergencia ígnea que afectó a la Comarca.

 

A través de un comunicado, el Municipio llevó tranquilidad a la comunidad y ratificó que Epuyén no solo mantendrá su lugar en la historia del encuentro, sino que además será la sede del cierre protocolar y el corazón de la feria, luego de las etapas previas en Rawson y Rada Tilly.

 

Desde la organización explicaron que, por razones de logística y calendario, la Subsecretaría de Cultura del Chubut propuso para esta edición un formato inédito de tres sedes, con el objetivo de garantizar que la artesanía chubutense no quedara nuevamente postergada.

 

Un encuentro que es identidad

El Encuentro Provincial de Artesanos forma parte de la identidad cultural de Epuyén y de toda la provincia del Chubut. En el mensaje oficial, remarcaron que, pese a las dificultades generadas por la emergencia ígnea de enero y las suspensiones anteriores, se trabajó firmemente para sostener el evento en su sede histórica.

 

 

“¡No perdimos nuestro encuentro, lo defendimos!”, remarcan desde el Municipio, subrayando el valor simbólico y productivo que tiene la feria para la comunidad.

 

Qué habrá en el 32° Encuentro Provincial de Artesanos

De acuerdo a la información difundida en los flyers oficiales, el evento contará con feria de artesanos y manualidades, espacios productivos, feria gastronómica y presentaciones artísticas.

 

La propuesta busca reunir nuevamente a artesanos, productores y artistas de distintos puntos de la provincia.

 

Con fechas ya confirmadas, Epuyén se prepara para recibir a vecinos y visitantes el 3 y 4 de abril de 2026, en un reencuentro que valora las artesanías y reafirma el lugar del pueblo como referente cultural en la provincia.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Luis Flores QEPD
3
 Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado
4
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
5
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Miquelarena participó de la reasunción a su cargo de Cecilia Goyeneche tras la anulación de su destitución
4
 Enviaba sus fotos a un hombre mayor: la madre que explotaba sexualmente a su hija de 8 años
5
 Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: Quiénes son los acusados y qué se debatirá
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -