Ilan Schnaider se coronó campeón del Torneo Abierto Chubut Turístico de Ajedrez

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Fue el torneo más importante de los últimos tiempos que se jugó en la zona. Quedó la vara muy alta y ya se habla de una sexta edición cuya fecha ya quedó establecida para el mes de febrero.

El pequeño Maestro Internacional Ilan Schnaider se coronó campeón del Torneo Abierto de Ajedrez “Chubut Turístico” que se jugó desde el jueves 26 hasta la jornada de ayer en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Ilan alcanzó seis puntos, producto de cinco victorias y dos tablas, para embolsar el premio máximo que dio la organización, mil dólares billete en mano.

El segundo puesto fue para el uruguayo GM Andrés Rodríguez Vila, que logró el mismo puntaje que Ilan, pero cedió el primer lugar por el primer ítem del desempate, que era la partida entre ellos.

El tercer lugar fue para el salteño MI Pablo Acosta, quien intentó por todos los medios superar a Ilan donde la partida de ayer fue una verdadera batalla mental cuyo juego duró casi 4 horas y donde Acosta, en los minutos finales, buscó quebrar a su rival en todos los sentidos, pero el reloj le jugó en contra, llegando casi a la expiración del mismo y moviendo las piezas para sumar 30 segundos de oxígeno, pero no le alcanzó.

Ilan jugó a la defensiva, cerrando bien a su rey, buscando los errores del rival. Tal es así que, en 28 movidas, prácticamente no había jugado los peones.

Otro momento increíble fue la disputa por el primer puesto entre los esquelenses. Nunca mejor usada la palabra disputa.

Eduardo Del Blanco ya había ganado su partida y solo podía aspirar al primer puesto, entre los esquelenses, si Cesar Ariel Gerez cedía terreno ante el presidente de la Federación Chubutense Teo Cicciari.

Gerez tuvo la ventaja de dos peones y más de 15 minutos de ventaja. No lo pudo doblegar y llegaron los dos, con los segundos finales de la partida.

Ilan ya había salido campeón, las cuatro primeras mesas ya estaban definidas y todos rodearon la mesa 10. Más de uno se quedó sin uñas de los nervios.

En un momento dado parecía una partida blitz, con la diferencia que con cada movida se le agregaba al tanque de oxígeno 30 segundos de adicional.

Mirar el tablero y mirar el reloj. Mucho para cuatro días de intensas partidas. Gerez le dio la mano a Teo y lo felicitó.

Eduardo Del Blanco, quien era el ganador entre los esquelenses, dejó de lado su alegría por la victoria donde le quiso explicar a Gerez “los mates en una o dos jugadas” que dejó pasar.

Cuatro días a pura batalla mental. La semilla ya está sembrada en Esquel. A partir de ahora será momento de sumar más personas a la practica del ajedrez y, el deseo más importante, tener un lugar propio para no andar deambulando por distintos lugares.

La quinta edición del torneo de Ajedrez Chubut Turístico tuvo la participación de 75 tableristas, una docena de ellos enmarcados como Grandes Maestros, Maestros Internacional y Maestros FIDE.