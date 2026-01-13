19°
Martes 13 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia asiste a productores afectados por los incendios en la región cordillerana

El Ministerio de Producción asiste distintas zonas de la región cordillerana, articulando acciones junto a las Municipalidades, asociaciones y cámaras empresarias.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Producción, continúa desplegando un amplio trabajo territorial de asistencia a productores afectados por los incendios registrados en distintas zonas de la región cordillerana, articulando acciones junto a las Municipalidades, asociaciones y cámaras empresarias.

 

En el marco del operativo, desde el organismo se avanzó en la provisión de forraje y acompañamiento directo a familias que sufrieron pérdidas significativas, con el objetivo de sostener la actividad, preservar el capital productivo y mitigar el impacto económico generado por la emergencia.

 

Las acciones se llevan adelante de manera coordinada con los municipios de la región, que cumplen un rol clave en el relevamiento de daños y la logística local, así como con las cámaras y asociaciones de productores, que aportan información técnica y acompañan a los damnificados en cada territorio.

 

Relevamiento y recuperación

 

Desde el Ministerio de Producción se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector productivo organizado, como herramienta fundamental para dar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones críticas como los incendios rurales.

 

Asimismo, se remarcó que el acompañamiento continuará en las próximas semanas, evaluando nuevas medidas de asistencia y fortaleciendo el diálogo permanente con los productores para avanzar en soluciones que permitan la recuperación de las zonas afectadas.

 

