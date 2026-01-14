12° °
Esquel, Argentina
Jueves 15 de Enero de 2026
14 de Enero de 2026
El Consejo Municipal de Discapacidad mantiene un "receso activo" y prioriza el asesoramiento local

Pese a los cambios en la estructura nacional, el organismo de Esquel garantiza la continuidad de su labor. Se enfocan en la accesibilidad turística y planean charlas de sensibilización en escuelas para el ciclo 2026.
Luego de la publicación del decreto 942, que dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno Nacional comenzó el proceso de traspaso de todas sus competencias al Ministerio de Salud. Paula Gutiérrez, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel, explicó que esta medida "se venía ya previendo" y que finalmente "se formalizó la disolución de la ANDIS para que todo lo que tiene que ver con la Agencia se pase al Ministerio de Salud".

 

Este cambio de organigrama implica que la administración de recursos y políticas públicas para el sector dejará de ser un ente autárquico para formar parte de la estructura ministerial. Según detalló Gutiérrez, este movimiento administrativo conlleva un cambio de visión en la gestión nacional, donde la discapacidad vuelve a ser tratada bajo un paradigma donde "solamente es cuestión de salud y no de índole social". Bajo esta nueva óptica, se plantea que "en el paradigma de la discapacidad propuesta, es una cuestión de salud, y dejamos de ser sujetos de derecho", marcando una diferencia sustancial con el modelo de integración vigente hasta el año pasado. La referente local señaló que esta decisión se vincula también con el proceso de auditorías y el control de las pensiones, recordando que "todas esas cuestiones llevaron a la toma de esta decisión".

 

 

 

 

E.B.W.

 

