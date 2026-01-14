18°
14 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: Se esperan lluvias y fuertes vientos para este miércoles

Con una temperatura máxima de 19°C, el clima en la cordillera presentará inestabilidad. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 3.8 mm y vientos fuertes durante toda la tarde.
La ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas inestables durante la jornada del miércoles 14 de enero. Tras una mañana que iniciará con intervalos nubosos y temperaturas frescas de 10°C, el panorama cambiará hacia la tarde con la llegada de precipitaciones. Se estima que a partir de las 14:00 horas las probabilidades de lluvias débiles asciendan al 90%, con un acumulado previsto de aproximadamente 3.8 mm.

 

El factor determinante del día será el viento proveniente del oeste. Se anticipan ráfagas que se intensificarán pasado el mediodía, alcanzando velocidades de entre 63 km/h y 70 km/h. Esta intensidad se mantendrá constante durante gran parte de la tarde, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en las tareas al aire libre en la zona cordillerana.

 

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 9°C durante las primeras horas y una máxima que alcanzará los 19°C cerca de las 14:00 horas. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura descenderá hasta los 12°C, con una disminución gradual en la velocidad de los vientos, cerrando una jornada marcada por la nubosidad y la humedad en toda la región.

T.B

 

