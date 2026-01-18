Luciano Benavides hizo historia y ganó el Dakar 2026 en motos

Luciano Benavides (Red Bull KTM) se coronó campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos tras una definición histórica en Yanbu, Arabia Saudita.

El salteño descontó 3m20s sobre el líder Ricky Brabec y terminó segundo en la etapa final, resultado que le permitió quedarse con el título por solo dos segundos, la diferencia más ajustada registrada.



Brabec perdió el liderazgo tras un error de navegación a pocos kilómetros de la meta. La etapa fue ganada por Edgar Canet y el podio general lo completó Tosha Schareina. Es el primer Dakar de Luciano y la tercera victoria argentina en motos. KTM sumó su 21º triunfo en la categoría.

R.G.