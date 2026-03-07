20°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 07 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43La CuáticaNuevo ShowCentro Cultural Esquel Melipal
07 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cuática presenta "La vida misma": humor para sobrevivir a la rutina

El dúo compuesto por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno presenta una propuesta de improvisación este sábado 7 de marzo. Una invitación a encontrar la felicidad entre los quehaceres diarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El mes de marzo suele traer consigo la pesada carga de las obligaciones, los horarios estrictos y ese sentimiento de asfixia que genera el regreso a la rutina. Sin embargo, el grupo de teatro La Cuática propone una alternativa necesaria para salir a la superficie a respirar a través de su nuevo espectáculo titulado "La vida misma". La función, que promete ser un bálsamo de risas e improvisación, se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana.

 

La propuesta artística se centra en la premisa de que empezar la rutina puede ser una experiencia terrible o una forma de organizarnos, pero siempre transcurre entre un quehacer y otro. En ese contexto, los actores Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno se proponen encontrar, junto a los asistentes, esos espacios ínfimos de felicidad que a veces parecen esquivos. Bajo la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti, la obra invita a los vecinos a ser parte activa del show: el público podrá contar aquellas rutinas que los atrapan hasta el hartazgo para que el dúo las transforme, en tiempo real, en situaciones cómicas que permitan ver la realidad desde otra perspectiva.

 

Respecto a las entradas, la organización ha dispuesto un esquema de precios para incentivar la participación comunitaria a través de diferentes modalidades. Para quienes deseen asegurar su lugar con antelación, el valor de las entradas anticipadas individuales es de $15.000, mientras que existe una promoción especial de dos entradas por un total de $28.000. Por otro lado, para aquellos que decidan asistir directamente la noche del evento y adquirir su ticket en la boletería del centro cultural, el costo de la entrada en puerta será de $18.000.

 

Los interesados en adquirir sus pases o realizar consultas adicionales pueden comunicarse directamente al teléfono 2945 334939. Asimismo, se ha facilitado el proceso de pago mediante transferencia bancaria utilizando el alias la.cuatica. Esta es una oportunidad ideal para disfrutar del talento local y compartir una noche donde el humor se convierte en la mejor herramienta para enfrentar el año que comienza, permitiendo que la comunidad se encuentre en un espacio de recreación y arte.

T.B

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres gitanas la engañaron y le quitaron 14 millones: la peluquera que tomó ácido muriático para su triste final
2
 Repercusiones tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante
3
 90 días de lucha: la labor de "La Talento" en Cholila se ve respaldada por la nieve
4
 Perpetua confirmada por el brutal asesinato de un policía en Cushamen
5
 El Esquel Rugby Club viaja a El Bolsón con delegación completa de Juveniles y Primera
1
 BECH en los barrios: operativo especial de atención en Puerto Madryn
2
 La Cuática presenta "La vida misma": humor para sobrevivir a la rutina
3
 Llega la 4ª edición del Esquel Blues Festival con proyección internacional
4
 Chubut se posiciona en el mercado europeo tras su paso por Berlín
5
 Axel Antimán ante Marcelo Lagos por el cinturón AMBAPA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -