La Cuática presenta "La vida misma": humor para sobrevivir a la rutina

El mes de marzo suele traer consigo la pesada carga de las obligaciones, los horarios estrictos y ese sentimiento de asfixia que genera el regreso a la rutina. Sin embargo, el grupo de teatro La Cuática propone una alternativa necesaria para salir a la superficie a respirar a través de su nuevo espectáculo titulado "La vida misma". La función, que promete ser un bálsamo de risas e improvisación, se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana.

La propuesta artística se centra en la premisa de que empezar la rutina puede ser una experiencia terrible o una forma de organizarnos, pero siempre transcurre entre un quehacer y otro. En ese contexto, los actores Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno se proponen encontrar, junto a los asistentes, esos espacios ínfimos de felicidad que a veces parecen esquivos. Bajo la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti, la obra invita a los vecinos a ser parte activa del show: el público podrá contar aquellas rutinas que los atrapan hasta el hartazgo para que el dúo las transforme, en tiempo real, en situaciones cómicas que permitan ver la realidad desde otra perspectiva.

Respecto a las entradas, la organización ha dispuesto un esquema de precios para incentivar la participación comunitaria a través de diferentes modalidades. Para quienes deseen asegurar su lugar con antelación, el valor de las entradas anticipadas individuales es de $15.000, mientras que existe una promoción especial de dos entradas por un total de $28.000. Por otro lado, para aquellos que decidan asistir directamente la noche del evento y adquirir su ticket en la boletería del centro cultural, el costo de la entrada en puerta será de $18.000.

Los interesados en adquirir sus pases o realizar consultas adicionales pueden comunicarse directamente al teléfono 2945 334939. Asimismo, se ha facilitado el proceso de pago mediante transferencia bancaria utilizando el alias la.cuatica. Esta es una oportunidad ideal para disfrutar del talento local y compartir una noche donde el humor se convierte en la mejor herramienta para enfrentar el año que comienza, permitiendo que la comunidad se encuentre en un espacio de recreación y arte.



T.B