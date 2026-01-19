25°
sociedad |
Por Redacción Red43

u$s1.000 millones: el aporte que Trump pide para integrar el Consejo de la Paz

Los países invitados a integrar el nuevo organismo deberán realizar un aporte extraordinario para acceder a una membresía permanente.
Por Redacción Red43

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó formalmente a distintos países a integrar el denominado Consejo de la Paz, un nuevo organismo internacional promovido por su administración con el objetivo de asesorar al comité palestino que tendría a su cargo la administración cotidiana de la Franja de Gaza. Sin embargo, un documento que acompañó esas invitaciones generó controversia: para convertirse en miembro permanente, los Estados deberían aportar u$s1.000 millones durante el primer año de vigencia del organismo.

 

La información surge de lo que sería el estatuto fundacional del Consejo, una versión preliminar obtenida y difundida por The Times of Israel, y luego replicada por Bloomberg y Reuters. El texto establece que la membresía ordinaria tendrá una duración máxima de tres años, aunque introduce una excepción clave para aquellos países que realicen “aportes extraordinarios” en efectivo.

 


“El período de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de u$s1.000 millones durante el primer año tras la entrada en vigor de la Carta”, señala el documento, pese a que en otros artículos se indica que el financiamiento del organismo se realizará mediante “aportes voluntarios”.

 

