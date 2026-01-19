Tenían 21 y 19 años: los hermanos que murieron atropellados por un borracho al volante

La madrugada del domingo terminó convertida en tragedia sobre una ruta provincial de Santiago del Estero, donde la imprudencia al volante y el alcohol volvieron a dejar un saldo irreparable. En la Ruta Provincial 18, a la altura de la localidad de Loreto, dos jóvenes hermanos que se desplazaban en moto perdieron la vida tras ser embestidos de frente por un automóvil conducido por un hombre que manejaba alcoholizado.

El violento siniestro ocurrió en las primeras horas del día y conmocionó a toda la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Juan Américo Acuña, de 21 años, y Walter Damián Acuña, de 19, quienes regresaban a su hogar luego de haber participado en una reunión social. Ambos murieron en el acto producto del brutal impacto.

De acuerdo con la información brindada por medios locales y confirmada por fuentes policiales, los hermanos circulaban en sentido este a bordo de una motocicleta Dxl 110cc cuando, por causas que aún se investigan, fueron embestidos de frente por un Fiat Cronos que se desplazaba en sentido contrario. El auto era conducido por César Marcel Juárez, de 60 años, quien viajaba acompañado por una mujer y otro hombre.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°27 llegaron rápidamente al lugar tras el alerta y se encontraron con una escena devastadora: el automóvil detenido sobre el carril contrario, con su frente orientado hacia el oeste, y la motocicleta completamente destruida, partida en dos, con uno de sus extremos incrustado en el vehículo. A pocos metros, sobre la banquina, yacía el cuerpo de una de las víctimas, mientras que el segundo hermano fue hallado más adelante, expulsado por la violencia del choque.

El impacto fue tan severo que ambos jóvenes fallecieron en el lugar, sin posibilidad de recibir asistencia médica. Personal de Criminalística trabajó durante varias horas realizando las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho, mientras que el tránsito permaneció parcialmente interrumpido.

En el lugar intervino el fiscal de turno, Marín Silva, quien dispuso de inmediato la aprehensión provisoria del conductor del Fiat Cronos y ordenó que personal de Seguridad Vial le realizara el test de alcoholemia. Según informó el portal El Liberal, el resultado fue positivo, motivo por el cual el fiscal solicitó a la Justicia de Control y Garantías la inmediata detención del acusado.

Además, se dispuso que al conductor de la motocicleta se le practicara el correspondiente dosaje de alcohol, como parte del protocolo habitual en este tipo de investigaciones. Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados para su análisis, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron derivados a la morgue judicial, donde se les practicarán las autopsias para completar los informes forenses.

Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre las circunstancias previas al trágico desenlace. Fuentes judiciales y policiales indicaron que todas las personas involucradas habían participado de distintas fiestas durante la noche. En el caso de los hermanos Acuña, uno de ellos había salido el sábado por la tarde rumbo a la localidad de Diente del Arado para visitar familiares. Al intentar regresar a su vivienda en Villa Vieja, sufrió un desperfecto mecánico en la moto y pidió ayuda a su hermano menor.

Tras reencontrarse, ambos jóvenes emprendieron el regreso, pero antes decidieron detenerse durante algunas horas en una fiesta. Ya de madrugada, retomaron el camino por la Ruta Provincial 18, sin imaginar que el viaje terminaría de la peor manera.

Por su parte, los ocupantes del Fiat Cronos regresaban desde la localidad de Brea Pozo, donde también habían participado de un evento social. Las pericias preliminares y el resultado positivo del test de alcoholemia apuntan ahora a determinar el grado de responsabilidad del conductor detenido.

El acusado será trasladado este lunes al Ministerio Público Fiscal, donde será indagado por el fiscal Silva. En las próximas horas se esperan los resultados definitivos de las autopsias y de las pericias accidentológicas, clave para establecer con precisión cómo se produjo el choque y avanzar en la causa judicial.



