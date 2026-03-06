Una tragedia: ató a su hijita a su espalda para viajar en moto y la nena murió asfixiada

En un lamentable suceso ocurrido el pasado lunes, una pequeña de apenas un año y medio perdió la vida debido a una presunta asfixia tras haber viajado atada a la espalda de su madre en una motocicleta. El hecho tuvo lugar en la localidad jujeña de Abra Pampa.

La madre de 38 años, junto a su hijo, se trasladaba desde el paraje Rumicruzi. La motocicleta, en la que viajaban madre e hija, era conducida por el hijo desde el paraje lejano hacia la ciudad de Abra Pampa. Sin embargo, fue al llegar a su destino final cuando la tragedia se hizo evidente.

Al arribar a su hogar, la familia pensó que la pequeña se encontraba dormida después del viaje. Pero fue solo al intentar despertarla que se percataron de que no reaccionaba. De inmediato, en un acto de desesperación y búsqueda de ayuda, la llevaron al hospital Nuestra Señora del Rosario. Lamentablemente, ya era tarde para salvar a la menor. Los médicos que la atendieron solo pudieron confirmar su muerte.

Según se conoció posteriormente, durante todo el trayecto, la pequeña había estado sujeta a la espalda de su madre. Aunque inicialmente pensaron que descansaba tras el trayecto, al no responder a ningún estímulo decidieron actuar y llevarla a un centro médico para un chequeo urgente.

Los especialistas del hospital determinaron que la muerte de la menor fue consecuencia de una asfixia, la cual desencadenó un paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos por reanimarla, la situación sobrepasó cualquier esfuerzo médico.

Ante el deceso, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto. Personal de la comisaría de la zona intervino de inmediato, solicitando un examen médico forense que, hecho de manera preliminar, determinó que la muerte había sucedido precisamente por un fallo cardiorrespiratorio. Por ello, no se consideró necesaria la realización de una autopsia en esta instancia.

La investigación de este fatídico evento está ahora a cargo de los efectivos de la Seccional Nº 16. Bajo las órdenes del ayudante fiscal zonal cuyo propósito central es aclarar completamente lo sucedido en este doloroso episodio.