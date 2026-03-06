Atacaron a tiros una barbería y el saldo fue el peor: asesinaron a un bebe de un año y medio

Un bebé de un año y medio fue asesinado este jueves por la tarde durante un ataque a tiros contra una barbería ubicada en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió en un inmueble donde funciona el negocio y culminó con la detención de un joven señalado como presunto autor de la balacera.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del caso, el ataque se produjo luego de una discusión entre dos clientes dentro del local. Tras el altercado, uno de ellos se retiró del lugar, pero regresó minutos después armado y abrió fuego contra la barbería.

El bebé recibió un disparo mortal mientras estaba en brazos de su padre. El niño había nacido el 13 de agosto de 2024 y fue trasladado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, donde ingresó sin vida.

El ataque ocurrió en un domicilio de la calle Melincué al 6100, en el sur de Rosario, donde funciona una barbería en la cochera de la vivienda. Según testigos, el agresor volvió al lugar a bordo de una moto y acompañado por un auto, desde donde efectuó los disparos.

Tras la balacera, un gendarme que vive en la zona intervino para reducir al sospechoso hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico. El acusado fue identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años.

Al momento de su arresto, los agentes le secuestraron un revólver calibre 32 que sería el arma utilizada en el ataque. Luego fue trasladado a la Comisaría 15ª de la Policía de Santa Fe, donde quedó a disposición de la Justicia.

Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias del hecho y el origen de la discusión que derivó en la balacera. También buscan establecer si hubo más personas involucradas, ya que testigos mencionaron la presencia de un vehículo que acompañaba al tirador.

Mientras avanza la investigación, el crimen vuelve a poner en foco la violencia armada que atraviesa distintos barrios de Rosario, donde los ataques a tiros en espacios públicos o comercios se repiten con frecuencia y suelen tener consecuencias trágicas.