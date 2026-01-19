Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino

El pasado miércoles por la mañana, un llamado de la policía alertó sobre una situación desgarradora en la toma del barrio Ceferino. En el marco de una denuncia por violencia de género, una mujer joven relató que su pareja, un hombre de 42 años oriundo de Pico Truncado, había matado a su perrita, a quien ella quería profundamente. Según el testimonio, el agresor no solo terminó con la vida del animal, sino que lo hizo sufrir con una crueldad extrema. El cadáver de la perrita fue hallado en la zona de los pinares, en una roca. Ante el temor de la víctima por la integridad física de otra perra que permanecía en la vivienda, se activó un protocolo conjunto entre Fauna Urbana, la agencia ambiental y la justicia.

La doctora Cecilia Bagnato encabezó el procedimiento que derivó en un allanamiento con la policía provincial y el área de investigación. En el lugar, las autoridades encontraron a una perra en muy mal estado, extremadamente flaca y sin provisión de agua ni comida. El animal se encontraba al cuidado de sus seis cachorros de apenas diez días de vida. Mientras se realizaba el retiro de los animales, el personal policial llevó adelante un rastrillaje en las inmediaciones que permitió localizar el cuerpo de la perrita que había sido torturada y asesinada. Patricia Giacobone describió el escenario como un caso aberrante y sin precedentes en su experiencia laboral dentro de la ciudad.

Actualmente, el hombre responsable de estos hechos se encuentra imputado y bajo investigación. Por su parte, la joven víctima decidió regresar a su lugar de origen tras lo sucedido. En cuanto a la perra rescatada y sus seis bebés, ya se encuentran bajo la custodia y tutela definitiva del área de Fauna Urbana, donde reciben asistencia y alimentación para recuperarse de la situación de abandono. El municipio informó que estos animales no regresarán al domicilio del agresor y permanecerán en el área junto a otros perros que han sido rescatados recientemente, incluyendo animales derivados de los incendios en Cholila que se encuentran en tratamiento por moquillo.

Desde la dirección de Fauna Urbana aprovecharon la oportunidad para recordar a la comunidad que las denuncias por maltrato animal deben realizarse con pruebas concretas para facilitar la intervención efectiva. Los vecinos pueden comunicarse al WhatsApp del área ( 2945 69 16 23) durante la semana o acudir a la policía y fiscalía en horarios fuera de oficina. Asimismo, se mantiene abierta la invitación para que los ciudadanos se acerquen los lunes, miércoles y viernes a pasear a los perros que se encuentran en el refugio, brindándoles un momento de esparcimiento mientras esperan ser adoptados por familias que les aseguren un trato digno y amoroso.

E.B.W.