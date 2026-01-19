“Trataremos de ser protagonistas como lo fuimos el año pasado”

Se terminó el descanso para los chicos y no tan chicos de Fontana de Trevelin. Hoy es el día, es el primer día para construir el sueño de todos: jugar un torneo de mayor envergadura y eso recién lo hará Fontana de Trevelin en el segundo semestre del año, cuando participe en el Torneo Regional Federal.

Por eso, hay que prepararse de la mejor manera.

Recordemos que ese pasaporte al Torneo Regional lo consiguió hace un par de meses en Cholila, cuando le ganaron a Belgrano como visitante. Esa fue la victoria más importante del 2025 y en ese podio imaginario de grandes victorias aparece también el triunfo sobre Independiente Deportivo en el Estadio Municipal de Esquel, o también el título logrado por la quinta división, a fines del mes pasado.

Ya pasó el tiempo de descanso y es ahora el momento de ponerse a punto en una pretemporada que comienza hoy.

“Vamos a ver la cantidad de jugadores que vamos a tener dentro del plantel y ver que jugadores se van a sumar, así que estamos empezando el año con las mejores expectativas donde trataremos de ser protagonistas como el año anterior”, lo señaló Daniel Monsalve, el técnico de Fontana a este medio.

“La idea es armar un buen plantel para el fútbol local y también pensando ya en el Torneo Federal. Tendremos un año bastante largo de trabajo con las intenciones de ser protagonistas en el local y tratar de representar de la mejor manera a la Liga en el Torneo Federal”, destacó además.

Daniel Monsalve tiene palabras de reconocimiento sobre la dirigencia de Fontana porque primero lo mantuvo en el cargo cuando el cielo se había llenado de nubarrones y siempre estuvieron hasta en los pequeños detalles.

“La comisión se ha portado muy bien con nosotros. En todo este tiempo tanto para conseguir el gimnasio para los entrenamientos de los pibes; los almuerzos antes de los partidos y ahora con los vestuarios nuevos que pronto lo vamos a estar usando”.

“Esta comisión está apuntando mucho a una vara bien alta y nosotros, desde el plantel, tenemos que estar a la altura para respaldar a esta comisión, porque ellos también se la juegan por nosotros”.

Según lo destacó el mismo Monsalve, la idea es armar dos equipos para la primera división. Uno de jóvenes jugadores para que integren la Liga Local y otro, más formado y de mayor experiencia para que salga a la cancha en los encuentros del Regional Federal.

“Las intenciones que tenemos y lo hemos pensado mucho es armar dos planteles. Jugar con pibes de las categorías inferiores y tratar de subirlos para fortalecer un poco el equipo de primera en el torneo local y uno, de mayor experiencia, para el Torneo Federal. Queremos que los pibes de quinta y sexta división estén en condiciones de jugar en primera”.

- ¿Qué significa para vos Fontana de Trevelin?

- Como siempre te dije, desde el momento que me fui acá de Trevelin hace muchos años, fue el club que me contuvo cuando no tenía club, cuando tuve unos momentos medio bravos en mi vida. Soy hincha de este club y por eso trato de que el nombre de Fontana, siempre quede en lo más alto.