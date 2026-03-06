Duro golpe para “Chiqui” Tapia: River no participará en las reuniones del comité de la AFA

En un nuevo capítulo dentro del panorama del fútbol argentino, River Plate ha tomado la decisión de abandonar su participación en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial del club, en el cual se detallan las razones detrás de esta controvertida medida que ha generado revuelo en el mundo del deporte nacional.

Según explica el documento emitido por la institución de Núñez, la decisión se fundamenta en la ausencia de 'garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones' dentro del mencionado comité. Esta declaración pone de manifiesto las inquietudes del club respecto al funcionamiento interno de este cuerpo colegiado y su impacto en el desarrollo del fútbol argentino.

Uno de los aspectos centrales abordados por River Plate en su comunicado es su visión sobre el futuro del fútbol en el país. La institución aboga por un modelo basado en la profesionalización y la sostenibilidad, promoviendo un torneo compuesto por 20 equipos y la creación de recursos que sustenten el crecimiento de los clubes que integran la liga. Este enfoque refleja el compromiso del club para con el desarrollo del deporte y la mejora continua de las condiciones en las que compiten las distintas entidades deportivas.

A su vez, el "Millonario" ratificó su apoyo a la AFA: "Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad".

Sin embargo, la institución criticó las decisiones que se toman en las reuniones dirigenciales: "River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo".



"Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva", expresa el comunicado. Por ese motivo, y hasta que se corrijan esos mecanismos, el club anunció que decidió no participar de las reuniones del mencionado organismo.