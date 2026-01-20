Milagros Brizzi participará en el Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico

Se siguen confirmando nombres importantes para la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico, torneo que repartirá una importante cantidad de premios en dinero en efectivo.

Tras conformarse la presencia del salteño Pablo Acosta, se confirmó además que la joven cordobesa Milagros Tatiana Brizzi estará en Esquel para participar en el Torneo Internacional.

Brizzi, quien juega al ajedrez desde los 9 años es Licenciada en Economía y tiene el título de Maestra Internacional Femenina desde el 2014.

La Quinta edición del Torneo Internacional Chubut Turístico, que está organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, se llevará a cabo desde el jueves 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Según se informó serán unos cien ajedrecistas, muchos de ellos (y ellas) de inmenso nivel quienes estarán presentes en la cordillera chubutense.

Recordemos que tiempo atrás anunciamos la presencia del salteño Pablo Aosta, hasta ahora con el mayor puntaje ELO de 2484, pero también estarán presentes Salvador Alonso (GM – 2440), Juan Cruz Arias (FM – 2349), además del Maestro Internacional Mario Leskovar (2180).

Por otra parte, se espera la respuesta del último campeón del torneo Diego Flores quien está interesado en venir a Esquel a defender su título.

Recordemos que el ganador de este torneo se hará acreedor a 1.000 dólares, un dinero más que tentador para quienes les gusta el ajedrez.

Se calcula que unos 100 ajedrecistas estarán participando en la quinta edición de Chubut Turístico, que se jugará en el marco del 120° aniversario de la ciudad de Esquel.

Para hacer un pequeño rastrillaje del listado de ajedrecistas que ya están confirmado para el torneo podemos señalar que participarán jugadores de la talla de Horacio Hernández, Juan Carlos Arias y Juan Cruz Arias.

También participarán Teo Cicciari, Eduardo Del Blanco, Ernesto Álvarez, Walter Sierra, entre otros participantes.

El torneo se desarrollará a través del Sistema Suizo a 7 rondas, con un ritmo de 90 minutos + 30 segundos de incremento por cada jugada.

El director del torneo será Randall Williams, en tanto el organizador principal del torneo será Gerónimo Rossi.

Para tener más precisiones, el Árbitro principal será Marcos Pirola, en tanto los árbitros adjuntos serán Gerónimo Rossi (principal) y Lázaro Amoretti (auxiliar).

Recordemos que, en la cuarta edición de este torneo, que se jugó a fines de diciembre del año pasado, la victoria quedó en poder de Diego Flores. Detrás de él se ubicaron Ian Ocampos y Daniel Pérez, completando los tres primeros lugares del podio.

Señalemos además que la mejor mujer había sido María José Campos (terminó séptima en la tabla general) en tanto Horacio Hernández fue el mejor clasificado del Círculo de Ajedrez de Esquel, ocupando el puesto 25 de la clasificación final con 4 unidades.

Los ajedrecistas interesados en conocer las bases de este torneo, como así también inscribirse podrán entrar al siguiente link: AJEDREZ ESQUEL – CHUBUT TURISTICO