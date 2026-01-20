27°
Martes 20 de Enero de 2026
tecno
Por Redacción Red43

Starlink consolida su liderazgo en Argentina tras un crecimiento exponencial

Bajo el nuevo marco de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger, la red de Elon Musk alcanza récords de usuarios y una cobertura federal sin precedentes en apenas dos años.
La expansión de Starlink en territorio argentino ha marcado un hito en la historia de las telecomunicaciones locales al registrar una evolución sin pausas desde su desembarco oficial. Este proceso de crecimiento fue potenciado significativamente por las políticas de liberación del mercado de satélites promovidas por Federico Sturzenegger, actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. A través de la eliminación de "trabas burocráticas" y la apertura a la competencia internacional, el gobierno facilitó que la infraestructura de SpaceX penetrara en zonas donde la conectividad tradicional resultaba técnica o económicamente inviable hasta hace muy poco tiempo.

 

El éxito del servicio se fundamenta en su capacidad para ofrecer velocidades competitivas y una latencia reducida mediante su constelación de órbita baja, factores que han atraído a miles de usuarios en sectores residenciales y productivos. Las estadísticas confirman que Argentina es hoy uno de los mercados con mayor tasa de adopción en la región, impulsado por un entorno normativo que fomenta la inversión privada y la libertad de elección del consumidor. La facilidad de instalación y la mejora constante en los planes de precios han permitido que la empresa rompa récords internos de suscripción, posicionándose como un actor dominante frente a las prestadoras tradicionales que operan en el país.

 

Este fenómeno representa un motor de desarrollo económico fundamental para las comunidades más aisladas, especialmente en sectores como el agro, la minería y el turismo aventura. Al garantizar acceso a internet de alta calidad sin depender de tendidos terrestres, se ha logrado integrar regiones que históricamente estaban desconectadas del sistema global. La trayectoria de Starlink en estos dos años, respaldada por la visión desreguladora de la gestión pública, demuestra que la conectividad satelital ha dejado de ser un lujo de nicho para transformarse en un estándar de calidad que redefine el mapa digital y económico de toda la Argentina.

 

 

 

E.B.W.

 

