Más barato y directo: ¿Cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego?

Ahora se pueden adquirir celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego de manera directa y con envío a domicilio, gracias a un nuevo sistema que elimina intermediarios y reduce los impuestos aplicados. La medida busca dinamizar el consumo interno, impulsar la producción local y sostener el empleo en el polo industrial fueguino.

El programa está disponible a través de las plataformas oficiales de Mirgor y Newsan, dos de las principales empresas radicadas en Tierra del Fuego. Esta iniciativa se apoya en la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego y fue reglamentada mediante el Decreto 535/2025, garantizando un marco legal seguro para las operaciones directas entre fabricantes y consumidores.

A diferencia de las importaciones, estas compras se consideran ventas de consumo interno, por lo que no se aplican el IVA ni otras percepciones impositivas habituales. Como resultado, los precios finales son entre 20% y 30% más bajos en comparación con el canal minorista tradicional, permitiendo acceder a tecnología de alta gama a menor costo.

El proceso de compra es completamente digital: los usuarios deben registrarse en los sitios web oficiales, completar un formulario y validar su identidad. Luego, pueden seleccionar el producto deseado y elegir el medio de pago. Una vez concretada la operación, el producto se envía directamente desde las plantas fueguinas al domicilio del comprador, con un plazo de entrega estimado de 5 a 10 días hábiles, dependiendo de la ubicación. Cada operación es supervisada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que emite un código de autorización para el despacho.

Existen límites por persona: se pueden adquirir hasta tres unidades por tipo de producto por año, con un tope por operación de USD 3.000. Las garantías son válidas y se gestionan a través de los servicios técnicos oficiales, de igual manera que en el comercio tradicional.

Entre las ofertas destacadas se encuentran el Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB por USD 1.594 con envío, el Samsung Galaxy S25 256 GB por USD 1.019 y televisores como el Samsung Smart TV 85″ QLED 4K Q70A por USD 2.481, precios más bajos que los que se encuentran en cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico.

