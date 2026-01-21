Tras los incendios, la Cámara de Turismo pidió cambios en Los Alerces

La Cámara de Turismo de Chubut difundió un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Martín Álvarez, en el que manifestó su agradecimiento por la rápida intervención y el compromiso asumido ante la gravedad de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, al tiempo que reclamó cambios urgentes en la conducción local del área protegida.

En el documento, la entidad valoró la presencia del titular de la APN en un contexto crítico y destacó la importancia de una gestión articulada con municipios, cámaras, pobladores y actores locales, considerados socios estratégicos para el desarrollo del parque, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sin embargo, sostuvo que la actual administración del Parque Nacional Los Alerces “no ha estado a la altura de las circunstancias” frente al incendio iniciado en diciembre de 2025.

Según el comunicado, la Cámara atribuye la magnitud alcanzada por el siniestro a una serie de omisiones y errores en la etapa inicial, entre ellos la detección tardía del foco, el despliegue insuficiente de recursos aéreos y terrestres y la falta de una escalada temprana en los pedidos de apoyo. También cuestionó decisiones operativas adoptadas durante la emergencia, la deficiente comunicación institucional y la subestimación del riesgo, situaciones que —afirma— generaron consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad.

El texto detalla además el fuerte impacto ambiental, el colapso de la actividad turística, los perjuicios a pobladores e infraestructura, la pérdida de empleo y el riesgo al que fueron expuestos brigadistas, residentes y visitantes. En ese marco, advirtió sobre el daño reputacional que estos hechos pueden provocar a nivel internacional, dado el estatus del Parque Nacional Los Alerces como sitio reconocido por la UNESCO.

Finalmente, la Cámara de Turismo de Chubut solicitó la renuncia inmediata de las autoridades del parque, la apertura de una auditoría técnica y administrativa independiente, la designación de autoridades provisorias con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública diaria y la conformación de una mesa regional participativa para redefinir planes de manejo, contingencia y prevención.

