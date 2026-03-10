Omar Catalán llega a Trevelin para compartir su "Fútbol e historia de vida"

El Salón Central de Trevelin se prepara para recibir una visita de relieve para los amantes del deporte y las historias de superación. El próximo jueves 19 de marzo, el exjugador de Racing Club, Omar Catalán, encabezará una charla abierta titulada "Fútbol e historia de vida".

Un testimonio de trayectoria y superación

La jornada comenzará a las 19:30 hs y está planteada como un espacio de encuentro comunitario donde el exfutbolista compartirá vivencias de su carrera profesional y reflexiones sobre su camino personal. Catalán, recordado por la hinchada académica por su paso histórico en la década del 80, ofrecerá un testimonio que busca inspirar a través de los valores del deporte.

El evento cuenta con la invitación de la Iglesia Cristiana Ebenezer y el apoyo institucional de la Municipalidad de Trevelin a través de su Secretaría de Deportes.





M.G