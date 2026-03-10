21°
Martes 10 de Marzo de 2026
10 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Omar Catalán llega a Trevelin para compartir su "Fútbol e historia de vida"

El jueves 19 de marzo, el Salón Central de Trevelin recibirá a Omar Catalán para una charla sobre su carrera y vivencias. El evento es invitado por la Iglesia Ebenezer con apoyo de la Secretaría de Deportes municipal.
El Salón Central de Trevelin se prepara para recibir una visita de relieve para los amantes del deporte y las historias de superación. El próximo jueves 19 de marzo, el exjugador de Racing Club, Omar Catalán, encabezará una charla abierta titulada "Fútbol e historia de vida".

 

Un testimonio de trayectoria y superación

 

La jornada comenzará a las 19:30 hs y está planteada como un espacio de encuentro comunitario donde el exfutbolista compartirá vivencias de su carrera profesional y reflexiones sobre su camino personal. Catalán, recordado por la hinchada académica por su paso histórico en la década del 80, ofrecerá un testimonio que busca inspirar a través de los valores del deporte.

 

El evento cuenta con la invitación de la Iglesia Cristiana Ebenezer y el apoyo institucional de la Municipalidad de Trevelin a través de su Secretaría de Deportes.








