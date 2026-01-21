Mejoras en el servicio: Gestionan pozos de agua para el abastecimiento de Esquel





El intendente de Esquel, Matías Taccetta, gestionó ante el Gobierno Provincial la ejecución de nuevas perforaciones de agua para distintos sectores de la ciudad, en el marco de la emergencia hídrica declarada y la necesidad de reforzar el sistema de abastecimiento.



La inversión total supera los 158 millones de pesos.

Las gestiones se concretaron esta semana ante la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia, e incluyen la realización de tres perforaciones y dos estudios hidrogeológicos que permitirán mejorar la disponibilidad y calidad del recurso.

“Estas obras son muy necesarias y representan un aporte clave para el sistema de abastecimiento de agua, mejorando la calidad de vida de los vecinos”, destacó Taccetta, quien además agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial conducido por el gobernador Ignacio Torres.

Las perforaciones se ejecutarán en la zona de Alto Río Percy, barrio Los Álamos y en la intersección de las avenidas Ameghino e Yrigoyen. En tanto, los estudios hidrogeológicos se realizarán en Alto Río Percy y en el barrio Los Álamos.

La inversión contempla tanto los trabajos de perforación como la provisión de todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento, con un monto estimado de 158.684.356 pesos.





