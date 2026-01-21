Después de años de espera, el gas llega a más barrios de Esquel

El gerente de UEPROMU de Esquel, Iván Pereira, brindó detalles sobre el avance de las obras de gas que se están ejecutando en distintos barrios de la ciudad, destacando que los trabajos continúan según lo planificado y que las primeras conexiones podrían concretarse entre fines de abril y principios de mayo.

“Estamos haciendo los anillos de las instalaciones del barrio, terminando de colocar los últimos medidores de gas que nos habían quedado pendientes desde diciembre, cuando se pidió una veda por las fiestas”, explicó Pereira. En paralelo, indicó que se avanza en una etapa administrativa necesaria para poder encarar el tramo central de la obra: “Hay que desafectar un tramo de la calle por donde van a instalarse los caños que irán desde el punto de conexión hasta el barrio. Esa parte de mensura y deslinde nunca se había realizado y estamos regularizando toda la documentación para poder continuar”.

El funcionario señaló que este tramo es el más importante del proyecto y que también se está trabajando en la certificación de los materiales. “Los caños se compraron con anticipación y, como pasó el tiempo estipulado, ahora tenemos que certificarlos nuevamente para poder colocarlos y seguir con la obra”, detalló.

Según precisó, los principales beneficiarios serán familias de barrios de IPV que ya están habitados desde hace años. “Se vería beneficiado todo el barrio, aproximadamente entre 90 y 100 familias, de los barrios Pasquini y Capman. Son de los primeros barrios de IPV en la zona”, indicó. A futuro, adelantó que la red podría ampliarse: “Cuando tengamos gasificada parte de la cañería, vamos a ver hacia dónde ampliar, seguramente con prioridad para los lotes municipales y luego para las manzanas ya construidas”.

Pereira se mostró optimista respecto a los plazos: “El plan de trabajo va según lo estipulado. Creemos que a fines de marzo o principios de abril podremos hacer las últimas pruebas de hermeticidad y para fines de abril o principios de mayo contar con las primeras conexiones de gas”.

En ese marco, recordó que ya se concretaron avances recientes en otros sectores de la ciudad. “La semana pasada y la primera de enero se hizo la primera conexión de gas en los 42 lotes. Era una promesa del intendente y fue la primera red de gas que pudimos hacer desde la gerencia”, señaló, y agregó que ya se conectó la primera familia y se espera que más vecinos puedan iniciar el trámite.

Además, confirmó la finalización de una obra largamente esperada: “Se terminó la prueba de hermeticidad en el barrio Baden 1. Es una red que hicimos desde la gerencia y los vecinos estaban esperando el gas hace 20 años”. En ese sentido, remarcó el impacto social de la obra: “Son familias que necesitaban leña para calefaccionarse y ahora, con la llegada del gas, pueden hacer la instalación interna antes del invierno. Esto da calidad de vida a los vecinos y también nos deja más tranquilos, porque son menos familias para asistir”.

