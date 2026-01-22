20°
Jueves 22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

El fuego altera el mapa de la pesca: pescadores se desplazan por los incendios

El Director de Pesca Continental, Pablo Buono, informó que la emergencia ígnea obliga a los deportistas a buscar ambientes alternativos mientras el organismo vuelca sus recursos a combatir el avance del fuego. 
Por Redacción Red43

La actual emergencia ígnea que afecta a la región ha reconfigurado drásticamente la actividad en los espejos de agua, obligando a los aficionados a modificar sus destinos habituales. Según explicó Pablo Buono, el Director de Pesca Continental, esta situación ha generado un movimiento inusual de personas hacia cuencas que no se ven afectadas por el humo o los operativos de combate. Al respecto, el funcionario señaló que "con el tema de la emergencia ígnea, vimos que ha habido cambios en el comportamiento de algunos de estos pescadores y lugares donde están siendo más visitados, porque se ven desplazados por las movidas respecto al incendio". Este desplazamiento pone bajo la lupa nuevos ambientes que ahora reciben una carga mayor de visitantes, mientras se espera que las condiciones mejoren para recuperar el acceso a zonas tradicionales de la zona norte.

 

Ante la gravedad del escenario, la Dirección de Pesca Continental ha decidido priorizar el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y brigadistas sobre las tareas habituales de control pesquero en las áreas de conflicto. Buono fue enfático al declarar que "estamos a disposición de defensa civil y de los brigadistas, colaborando con las embarcaciones y con los vehículos para colaborar en lo que podamos para que esta emergencia termine cuanto antes". A pesar de la incertidumbre, el funcionario se mostró optimista sobre la recuperación de destinos como Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén hacia el cierre de la temporada, destacando que para los meses de abril y mayo se aguarda la llegada del salmón chinook, un evento que genera gran expectativa y que espera pueda desarrollarse con normalidad una vez superada la crisis del fuego.

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

