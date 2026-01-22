20°
Más de 150 chicos participan de las Colonias de Verano en Trevelin

La propuesta de la Secretaría de Deportes se desarrolla en distintos espacios de la localidad y los parajes, combinando recreación, actividades acuáticas y formación en valores.
Con gran entusiasmo, 150 niños y niñas de entre 4 y 12 años comenzaron a participar de las Colonias de Verano organizadas por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, que se desarrollan en dos períodos: del 19 al 30 de enero y del 2 al 13 de febrero.

 


Las actividades se realizan en distintos espacios de la localidad y sus parajes: la Acuacolonia tiene lugar en el Polideportivo Municipal Evita y el Natatorio Municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs, mientras que la Colonia Deportiva se lleva adelante en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM), de 14:00 a 17:00 hs.

 

 


Además, se desarrollan colonias en los parajes y actividades recreativas en playones durante los fines de semana, acercando el deporte y la recreación a todos los sectores de la comunidad.

 


La propuesta combina actividades recreativas, artísticas, deportivas y acuáticas, junto con jornadas de vida en la naturaleza, juegos al aire libre, cine y charlas a cargo de instituciones locales como la Policía Comunitaria y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que transmiten a los niños y niñas la importancia de la convivencia, la solidaridad y la participación ciudadana.

 

 


El Secretario de Deportes, profesor Carlos Sainz, destacó el trabajo conjunto del equipo y el valor del Fondo de Desarrollo Deportivo que permite llevar adelante esta iniciativa.

 


“Gracias a la dedicación de cada integrante del equipo y al acompañamiento del Fondo de Desarrollo Deportivo, podemos ofrecer a nuestros chicos y chicas un verano diferente: un espacio de contención, aprendizaje y diversión. Creemos con convicción que el deporte es la herramienta más sana para acompañar el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes dentro de la sociedad”, expresó Sainz.

 

 


La Colonia de Verano se consolida año a año como un espacio de encuentro, juego y valores compartidos, promoviendo el bienestar integral de la niñez de Trevelin y sus parajes, en un entorno seguro y lleno de oportunidades para aprender jugando.

 

 

