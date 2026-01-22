19°
Jueves 22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

El permiso de pesca ahora se gestiona de forma digital a través de "Dino"

La Dirección de Pesca Continental agiliza el acceso a las licencias mediante un asistente virtual, permitiendo a los pescadores obtener su habilitación en minutos desde el celular.
Por Redacción Red43

El sistema "Dino" surge como una respuesta tecnológica que permite obtener la licencia obligatoria en cuestión de minutos desde cualquier dispositivo móvil. Pablo Buono destacó la agilidad de este proceso indicando que "uno puede generar el permiso de pesca directamente del celular, escribiéndole por whatsapp a Dino; él enseguida te va a hacer algunas consultas para verificar tu identidad y ahí mismo seleccionas del catálogo qué tipo de permiso querés". Esta herramienta digital no solo facilita la compra, sino que permite elegir entre diversas modalidades, ya sea por un solo día, una semana o por el ciclo completo de la temporada. El número para realizar el trámite es +54 280 460 3466.

 

El objetivo central de esta implementación es reducir el índice de infractores que, anteriormente, alegaban dificultades logísticas para conseguir el carnet físico. Según el Director, la efectividad del sistema es notable ya que "cada vez son menos la gente que nos encontramos que desconocen absolutamente que hay que llevar un permiso". Sin embargo, la provincia no ha descuidado la atención presencial para quienes prefieren el método tradicional o transitan zonas con baja señal. Buono recordó que "tenemos más de 50 agentes de venta alrededor de toda la provincia, en lugares donde uno pueda parar y preguntar dónde comprar el permiso físico", garantizando cobertura en puntos estratégicos como Tecka, Gobernador Costa y las grandes ciudades de la costa. Con la tecnología a favor, la excusa del desconocimiento pierde peso frente a la labor diaria de los guardapescas.

 

 

 

 

 

 

