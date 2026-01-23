13°
26°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad estados unidosoms
23 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Estados Unidos oficializó su retiro de la OMS

La decisión fue tomada por orden ejecutiva de Donald Trump al inicio de su nuevo mandato. Washington cuestiona el funcionamiento del organismo, su financiamiento y su independencia política. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estados Unidos oficializó este jueves su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025. La medida retoma una postura ya expresada durante su primer mandato y volvió a generar inquietud por sus efectos en la cooperación sanitaria internacional.

 

En el decreto, Trump cuestionó el rol de la OMS frente a distintas crisis sanitarias, la falta de reformas internas y lo que considera una influencia política indebida de algunos Estados, con especial mención al peso de China dentro del organismo.

 

Desde el gobierno estadounidense también argumentaron un trato desigual en el esquema de financiamiento, al señalar que el país llegó a aportar hasta el 25% del presupuesto de la OMS. Además, confirmaron que no se abonarán las cuotas correspondientes al período 2024-2025, estimadas entre 260 y 280 millones de dólares.

 

La Organización Mundial de la Salud lamentó la decisión. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la salida de Estados Unidos “es una pérdida para el mundo”, y aclaró que la permanencia del país en la agencia no debería reducirse a una cuestión económica.

 

El retiro estadounidense será debatido por los Estados miembros durante las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, previstas para febrero y mayo.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lapenna desmintió rumores sobre su posible designación en el PNLA
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Incendios en Parques Nacionales: proponen proyecto para actualizar leyes de casi cien años
4
 Emergencia ígnea en Los Alerces
5
 El fuego se descontroló y mantiene en vilo a Villa Lago Rivadavia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -