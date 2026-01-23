Orgullo patagónico: investigadora de la UNPSJB compite en el MIT

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Natalia Carrizo, se encuentra en Estados Unidos tras haber sido seleccionada como la única representante argentina en el MIT Reality Hackathon 2026, que se desarrolla del 22 al 26 de enero en Cambridge, Massachusetts.

Carrizo, oriunda de Comodoro Rivadavia, es licenciada en Comunicación Social por la UNPSJB, magíster en Comunicación Digital Interactiva y cuenta con una diplomatura en desarrollo artístico de videojuegos. Su formación y trayectoria la posicionaron entre los perfiles elegidos para participar de este evento internacional que reúne a referentes de la innovación tecnológica.

El MIT Reality Hackathon se realiza en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y convoca cada año a más de 350 creadores, mentores y estudiantes de todo el mundo. Durante cinco días, los participantes forman equipos multidisciplinarios, asisten a talleres intensivos y desarrollan proyectos tecnológicos con acceso a hardware de última generación y el acompañamiento de mentores de elite.

La experiencia no es nueva para la profesional patagónica. En 2025 integró el equipo organizador del evento y colaboró en el diseño de una plataforma web y una aplicación que mejoraron la dinámica de conformación de equipos. En la edición 2024, además, participó en el desarrollo de Cycle, una aplicación innovadora creada junto a un equipo interdisciplinario.

En este espacio de vanguardia, donde la realidad aumentada y virtual se combinan con la creatividad, cada equipo debe presentar una solución tecnológica que es evaluada por un jurado internacional y luego expuesta al público, consolidando al Reality Hack como una referencia global en innovación.

