Trevelin enciende los fogones: comienza la 16ª Fiesta del Ternero Cordillerano

Este fin de semana, el campo de jineteada «El Malacara» se convierte en el epicentro de la tradición gaucha. Con entradas anticipadas agotadas y una cartelera cargada de destrezas criollas, la Agrupación Gaucha «Trevelin» celebra una nueva edición de su fiesta máxima.

Todo listo en "El Malacara"

Las tranqueras del predio «El Malacara» comienzan a abrirse hoy para recibir a las primeras tropillas y emprendedores, preparando el terreno para lo que será la apertura oficial al público mañana sábado 24 de enero a las 10:00 hs. Esta 16ª edición de la Fiesta del Ternero Cordillerano promete ser multitudinaria, consolidando un camino que la Agrupación Gaucha «Trevelin» inició con esfuerzo propio allá por el año 2007.

Cronograma de actividades: Tradición y Destreza

El programa para este sábado 24 arranca temprano con actividades que reivindican el trabajo rural:

10:00 hs: Inicio con el Aparte Campero , una destreza que pone a prueba la conexión entre el jinete y su caballo en el manejo de novillos.

10:30 hs: Jineteada de Novillos (30 montas), una instancia que convoca especialmente a jóvenes de diversos parajes cordilleranos.

11:30 hs: Jineteada de petisos (20 montas).

12:30 hs: Demostración de perro ovejero con terneros y ovejas.

14:00 hs: Tirada de riendas en categorías menores, juveniles y libres.

El domingo 25, la jornada comenzará a las 09:00 hs e incluirá desafíos en categoría crinas, el ordeñe de vaca arisca y el Acto Protocolar (14:00 hs), donde se realizará un emotivo reconocimiento a los hacedores históricos de la fiesta.

Gastronomía y sorteos

El asado popular será, como siempre, uno de los grandes atractivos. Bajo la supervisión de Popy Jones, se prepararán los novillos al asador para deleite de los presentes. El público también podrá disfrutar de un paseo gastronómico, artesanos y emprendedores locales coordinados por Nicolás López.

Un detalle destacado de este año es el estreno del escenario flamante, cercado y techado, una obra fundamental realizada por Pedro González para jerarquizar los espectáculos musicales que cerrarán cada jornada.

Información útil para el asistente

Entradas: Las anticipadas ya se encuentran agotadas. El valor en puerta para sábado y domingo es de 20 mil pesos .

Gran Sorteo: Con la entrada se participa por una moto 0km y, el domingo, se sumará un Bingo Familiar con más de $17.000.000 en premios (incluyendo un premio mayor de $2.000.000).

Clima: Para este viernes se espera una máxima de 25°C con nubosidad variable. Hacia la tarde del viernes la probabilidad de lluvia es baja (10%), lo que augura un buen inicio para el armado del predio.













M.G