Incendios en la Comarca Andina: Bomberos de El Hoyo mantienen el despliegue en la zona

La asistencia a la emergencia ígnea en la Comarca Andina continúa demandando un esfuerzo extraordinario por parte de las fuerzas de seguridad y brigadistas. En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo informaron que la actividad no ha cesado, manteniendo un despliegue operativo crítico en los puntos más calientes de la región para frenar el avance de las llamas y proteger a las poblaciones cercanas.

Según el último reporte emitido por la institución, durante la noche de ayer, personal de su cuartel volvió a trabajar arduamente en Villa Lago Rivadavia (Cholila). Las tareas no terminaron con el amanecer, ya que en la jornada de hoy los efectivos siguen monitoreando la zona, manteniéndose atentos a la evolución del incendio y a los cambios en las condiciones meteorológicas que podrían afectar el comportamiento del fuego.





En este contexto de extrema exigencia, el cuerpo de bomberos quiso expresar un agradecimiento profundo a la comunidad y a las instituciones que han hecho llegar insumos médicos. Estos elementos son considerados fundamentales para el cuidado del personal que se encuentra trabajando directamente en el frente del fuego y en las complejas tareas de apoyo logístico. Específicamente, destacaron que el aporte de colirios, gasas, analgésicos y otros elementos básicos resulta de gran importancia para garantizar la salud de los voluntarios en este tipo de emergencias prolongadas.

La institución brindó un reconocimiento especial a quienes se identificaron al realizar sus aportes, entre ellos: la Sra. Brito, Samuel Núñez, Camila Arce, el Centro de Salud de Villa La Angostura, Enzo Quilodrán, Horacio Bendaño, Óptica “La Ópttica”, la Agrupación de Veteranos de Guerra de Malvinas – Policía de Chubut y la Unidad Coordinadora de Veteranos de Malvinas.

Asimismo, desde el cuartel aclararon que son conscientes de que muchas otras personas e instituciones han colaborado de forma anónima. Aseguraron que los agradecimientos continuarán en próximas publicaciones, dado que los aportes siguen llegando de manera constante y es posible que, involuntariamente, algún nombre no haya sido mencionado aún en este primer listado. Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo reafirmaron su compromiso: "Seguimos trabajando, coordinados y atentos, acompañando a las localidades afectadas mientras la emergencia lo requiera".

Para quienes deseen colaborar económicamente con la institución, se encuentra disponible el alias oficial bomberoselhoyo (CUIT: 30-67034426-2), recursos que permiten fortalecer la capacidad de respuesta y contar con los medios necesarios para intervenir en este tipo de siniestros durante todo el año.





T.B