20°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ovniChileRed43
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Un OVNI en La Araucanía? Sorpresa por un avistamiento en Curarrehue

Vecinos de la comuna chilena fueron testigos de un objeto discoidal que realizó movimientos rápidos antes de desaparecer. El registro audiovisual captado en el estadio genera debate en redes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la tarde de este sábado 24 de enero de 2026, los habitantes de la comuna de Curarrehue, en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía al sur de Chile, se vieron sorprendidos por un fenómeno aéreo inexplicable. Según los reportes, un extraño objeto con forma discoidal fue observado sobrevolando los cielos de la zona, generando inmediata intriga entre los presentes.

 

El fenómeno fue captado en registros audiovisuales y testimoniado por vecinos del sector que se encontraban realizando actividades recreativas. Según relató Joaquín Brevis Morales, uno de los principales testigos, el avistamiento ocurrió mientras estaban en el estadio de la comuna.

 

“Nos encontrábamos en el estadio de Curarrehue cuando vimos este objeto volando frente a nosotros, a cierta distancia”, señaló Brevis Morales, aún sorprendido por la claridad del evento.

 

Movimientos poco habituales De acuerdo con el relato de los testigos, el objeto presentaba una fisonomía discoidal metálica. Lo que más llamó la atención no fue solo su forma, sino su comportamiento dinámico: realizó un movimiento rápido y poco habitual para cualquier aeronave convencional, para luego desaparecer de forma abrupta del campo visual de los espectadores.

 

El registro principal del fenómeno fue captado por Fermín Panguilef, cuyas imágenes ya comenzaron a circular y han despertado un intenso debate en redes sociales sobre el origen de este misterioso objeto.





 

 

Mientras algunos usuarios sugieren explicaciones técnicas, la comunidad de Curarrehue permanece expectante ante un hecho que rompió la tranquilidad de la tarde del sábado y que vuelve a poner el foco sobre los fenómenos aéreos no identificados en el sur de Chile.




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino
3
 Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego
4
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
5
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -