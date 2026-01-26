¿Un OVNI en La Araucanía? Sorpresa por un avistamiento en Curarrehue

Durante la tarde de este sábado 24 de enero de 2026, los habitantes de la comuna de Curarrehue, en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía al sur de Chile, se vieron sorprendidos por un fenómeno aéreo inexplicable. Según los reportes, un extraño objeto con forma discoidal fue observado sobrevolando los cielos de la zona, generando inmediata intriga entre los presentes.

El fenómeno fue captado en registros audiovisuales y testimoniado por vecinos del sector que se encontraban realizando actividades recreativas. Según relató Joaquín Brevis Morales, uno de los principales testigos, el avistamiento ocurrió mientras estaban en el estadio de la comuna.

“Nos encontrábamos en el estadio de Curarrehue cuando vimos este objeto volando frente a nosotros, a cierta distancia”, señaló Brevis Morales, aún sorprendido por la claridad del evento.

Movimientos poco habituales De acuerdo con el relato de los testigos, el objeto presentaba una fisonomía discoidal metálica. Lo que más llamó la atención no fue solo su forma, sino su comportamiento dinámico: realizó un movimiento rápido y poco habitual para cualquier aeronave convencional, para luego desaparecer de forma abrupta del campo visual de los espectadores.

El registro principal del fenómeno fue captado por Fermín Panguilef, cuyas imágenes ya comenzaron a circular y han despertado un intenso debate en redes sociales sobre el origen de este misterioso objeto.





Mientras algunos usuarios sugieren explicaciones técnicas, la comunidad de Curarrehue permanece expectante ante un hecho que rompió la tranquilidad de la tarde del sábado y que vuelve a poner el foco sobre los fenómenos aéreos no identificados en el sur de Chile.









M.G