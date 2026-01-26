16°
26 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Este lunes habrá restricciones en la navegación del Lago Futalaufquen

Desde el Parque Nacional Los Alerces informaron que la medida regirá entre las 8 y las 18 horas por tareas vinculadas al operativo de combate de incendios.
Desde el Parque Nacional Los Alerces informaron que este lunes 26 de enero la navegación en el Lago Futalaufquen estará restringida entre las 8:00 y las 18:00 horas. La medida responde a razones operativas vinculadas al movimiento de vehículos de combate de incendios y a la utilización de medios aéreos previstos para la jornada.

 

En este marco, se solicitó extremar la precaución al circular por la zona de Villa Futalaufquen, donde se desarrollarán distintas tareas del operativo. Asimismo, las autoridades recordaron que la mejor manera de colaborar es respetar las indicaciones vigentes, especialmente las restricciones en el uso del fuego.

 

Finalmente, se pidió a vecinos y visitantes sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público, con el objetivo de evitar la generación de nuevos incidentes en un contexto de alta complejidad.

 

 

R.G.

 

